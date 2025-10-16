Neu im Programm: Die Motoryacht Romantica – stilvoll unterwegs an der Küste Dalmatiens

Wir freuen uns, Ihnen ein ganz besonderes Neuzugang in unserem Programm vorzustellen: die elegante Motoryacht Romantica. Dieses komfortable Premiumschiff vereint maritimes Flair mit modernem Komfort – perfekt für unvergessliche Rad- und Schiffsreisen entlang der kroatischen Adriaküste.

An Bord der Romantica erwarten Sie großzügige Kabinen mit Klimaanlage, ein stilvoller Salon und weitläufige Sonnendecks, die zum Entspannen und Genießen einladen. Die erfahrene Crew sorgt für eine familiäre Atmosphäre, während die Bordküche mit mediterranen Spezialitäten verwöhnt.

Besonders beliebt ist die Tour entlang der Küste Dalmatiens, bei der Sie täglich neue Inseln, historische Hafenstädte und herrliche Badebuchten entdecken – kombiniert mit abwechslungsreichen Radtouren durch duftende Pinienwälder und charmante Küstenorte.

Ob Sie die malerischen Altstädte von Split und Trogir erkunden oder durch das Inselparadies der Kornaten radeln – die Romantica ist Ihr schwimmendes Zuhause für eine aktive, genussvolle Auszeit in Kroatien.

Entdecken Sie jetzt alle Details zur Motoryacht Romantica:

www.fahrradreisen-wanderreisen.de/premiumschiff-romantica

Und zur passenden Reise:

Rad & Schiff entlang der Küste von Dalmatien »