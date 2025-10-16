www.hausmarkt.at - Alles für Werkstattbedarf, Werkstattausstattung und Werkstatteinrichtung

Mit einem breiten Sortiment, das von professionellen Werkzeugen bis hin zu praktischen Alltagshelfern reicht, steht der Shop unter dem Motto "Gemeinsam. Zuhause. Gestalten." für Qualität, Innovation und benutzerfreundliches Einkaufen. Ob Sie als passionierter Heimwerker, Gärtner oder Profi unterwegs sind - hier finden Sie alles, was Sie für kreative Projekte brauchen, schnell und unkompliziert per Artikelnummer oder EAN/GTIN direkt in den Warenkorb.

Elektrowerkzeuge online kaufen: Präzision für jedes Projekt

Entdecken Sie eine umfangreiche Auswahl an Elektrowerkzeugen, die Langlebigkeit und Leistung vereinen. Von leistungsstarken Bohrmaschinen und Akkuschraubern über robuste Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen bis hin zu präzisen Kreissägen und Stichsägen - Hausmarkt.at bietet Markenprodukte, die für anspruchsvolle Arbeiten im Haus, Garten oder der Werkstatt entwickelt wurden. Ideal für Renovierungen oder Bastelprojekte, mit Fokus auf Ergonomie und Sicherheit.

Outdoor-Fahrzeuge: Abenteuer für Jung und Alt

Für den Spaß im Freien gibt es spannende Outdoor-Fahrzeuge wie ATVs, Quads oder Mini-Bikes, die Action und Mobilität bieten. Besonders für Kinder freuen sich die Elektroautos, Elektromotorräder und ATV-Elektro-Sportquads - sicher, umweltfreundlich und lehrreich. Diese Modelle sind perfekt für den Garten oder Ausflüge und fördern Bewegung und Abenteuerlust in der Familie.

Werkstatteinrichtung kaufen: Ordnung und Effizienz

Rüsten Sie Ihre Werkstatt professionell aus mit Zubehör, Ausstattung und Ausrüstung, die den Alltag erleichtern. Von stabilen Werkzeugwagen über praktische Wandpaneele bis hin zu Bodenbelägen - alles, was Sie für eine funktionale und sichere Arbeitsumgebung benötigen. Ergänzt durch Druckluftsysteme und Werkstattpressen, die für präzise Reparaturen sorgen.

Arbeitskleidung online kaufen: Schutz trifft Komfort

Sicherheit geht vor: Die Kollektion an Berufskleidung, Schutzkleidung und Arbeitsbekleidung umfasst atmungsaktive Hosen, Jacken und Schuhe, die den höchsten Standards entsprechen. Robust gegen Schmutz und Verletzungen, doch bequem für den täglichen Einsatz - ideal für Handwerker, Gärtner oder Bauprojekte.

Gartengeräte, Gartenzubehör & Gartenmaschinen online kaufen

Der Garten wird zum Paradies mit einer Vielfalt an Geräten und Maschinen: Mäher, Trimmer, Bewässerungssysteme und Zubehör für pflegeleichte Grünflächen. Ob manuelle Helfer oder elektrische Powertools - alles für den perfekten Rasen, die Blumenbeete oder den Gemüsegarten, nachhaltig und effizient.

Leiter online kaufen: Stabil und vielseitig

Von Trittleitern bis zu Rolllestern: Die Leitern im Shop sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, wetterbeständig und belastbar. Perfekt für Hausputz, Renovierungen oder Gartenarbeiten, mit Fokus auf Stabilität und einfache Handhabung.

Schweißgeräte kaufen: Präzise Schweißtechnik

Für Metallarbeiten bietet der Schweißtechnik-Shop MIG-, TIG- und Elektrodenschweißgeräte, inklusive Zubehör wie Brenner und Schutzmasken. Kompakt, leistungsstark und benutzerfreundlich - für Profis und ambitionierte Heimwerker.

Online-Shop für Werkzeug & Heimwerker: Das Herzstück des Angebots

Als zentraler Bereich präsentiert Hausmarkt.at Handwerkzeuge, Messgeräte und Sets für Heimwerker aller Levels. Von Schraubenschlüsseln bis zu Multifunktionswerkzeugen - alles, um DIY-Projekte erfolgreich umzusetzen.

Baumarkt-Online-Shop für Dekoration: Stilvoll gestalten

Bringen Sie Farbe ins Zuhause mit Deko-Artikeln, Farben, Tapeten und Ziergegenständen. Die Baumarkt-Sektion inspiriert zu individuellen Akzenten, von Wanddekorationen bis zu saisonalen Highlights.

Auto-Werkstattzubehör, Reifentechnik & Hebetechnik online kaufen

Für Autoliebhaber: Zubehör wie Ölpumpen, Diagnosegeräte und Reifenwerkzeuge für Wartung und Reparaturen. Die Hebetechnik umfasst Wagenheber und Brücken, ergänzt durch Werkstattpressen für präzise Arbeiten.

Hubwagen & Stapler online kaufen: Logistik leicht gemacht

Robuste Hubwagen und Stapler für Lager und Werkstatt - ergonomisch, belastbar und mobil. Ideal für den Transport schwerer Lasten im Haus oder Gewerbe.

Boden online kaufen: Praktisch und ästhetisch

Von Laminat bis zu Fliesen: Bodenbeläge, die langlebig und pflegeleicht sind, für Innen- und Außenbereiche. Kombinierbar mit Wandpaneelen für ein harmonisches Gesamtbild.

hausmarkt.at

Yilmaz Dogan

Heindlkai 3

4310 Mauthausen

Österreich

E-Mail: info@hausmarkt.at

Homepage: https://hausmarkt.at/Impressum

Telefon: +43 (0) 660 567 77 96

