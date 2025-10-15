Startseite Beruhigende Momente - Jahreskalender 2026 Pressetext verfasst von Rufebo am Mi, 2025-10-15 15:25. Neue Auflage

Beruhigende Momente - Jahreskalender 2026

Von Rufebo - Monat für Monat Kunst, die beruhigt und der Seele guttut.

*

Mandala-Bilder haben die Fähigkeit, einen Zustand tiefer Entspannung hervorzurufen und die innere Ruhe wiederherzustellen. Die Auffrischung von Energieressourcen trägt zum Wohlbefinden bei. Es wird behauptet, dass unsere Augen die Fenster zur Seele sind. Möglicherweise resultiert die positive Wirkung, die das Betrachten von Mandalas auf die Seele hat und die sich in Form von Entspannung und der Freisetzung neuer Energien äußert, aus der Tradition des Ausmalens dieser Bilder. Im Mandalakalender von Rufebo wird Ihnen in jedem Monat auch ein Tier begegnen, das für Sie mit seinen Farben außerhalb des Mandalas Modell steht. Also dann: Auf ein tierisch tolles neues Jahr!

*

Erscheinungsdatum

17.04.2025

Verlag

Calvendo

Seitenzahl 14

5. Auflage

Abbildungen

mit 14 Farbabbildungen

Sprache

Deutsch

EAN

9783457595749

*

Erhältlich: Im Calvendo-Verlag und in den Online-Buchhandlungen.

*

Rufebo findet Ihr auch auf Instagram - einfach mal hineinschauen -

*

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen „Rufebo“ malte schon in ihrer frühesten Kindheit. Das Malen und Skizzieren faszinierte sie so sehr, dass sie sich für eine technische Ausbildung interessiert hatte. Schnell, lernte sie, die Techniken aber auch das Freihandzeichnen zu perfektionieren. Das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien, gibt ihr einen großen Spielraum die Bilder ins richtige Licht zu setzen. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht.

*

Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

Web: www.rufebo.de Über Rufebo Komplettes Benutzerprofil betrachten

