Noram Lithium Corporation identifiziert Potenzial für Kalium als Nebenprodukt in der Lithiumlagerstätte Zeus

Vancouver, British Columbia - 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSX.V: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) freut sich bekannt zu geben, dass die weiterführende Auswertung der Analyseergebnisse von 91 Kernbohrlöchern, die auf dem Lithiumprojekt Zeus (Zeus oder das Projekt) im Clayton Valley in Nevada niedergebracht wurden, weitere Möglichkeiten für potenzielle Nebenprodukte aufgezeigt hat, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts insgesamt deutlich verbessern könnten.

Wie bereits am 18. August 2025 bekannt gegeben wurde, wurden in den hochgradigen Lithiumabschnitten (Lithiumgehalte von mehr als 1.000 ppm auf mindestens 15 Fuß oder 4,6 Metern) erhöhte Konzentrationen der kritischen Elemente Rubidium und Cäsium ermittelt. Eine anschließende erneute Bewertung desselben Datensatzes hat ergeben, dass diese Proben im Schnitt 5,17 % Kalium enthalten, das als Kali (Pottasche) - ein stark nachgefragtes Produkt mit weit verbreiteter Anwendung in landwirtschaftlichen Düngemitteln - gewonnen werden könnte.

Der Preis von Kali liegt aktuellen Marktdaten zufolge (YCharts, September 2025) bei 352,50 US$ pro Tonne. Kali wird in der Regel als Kaliumchlorid (KCl) oder Kaliumsulfat (K2SO4) produziert. Bei der Umwandlung von Kalium in diese Verbindungen erhöht sich die Masse des Enderzeugnisses in beträchtlichem Maße: um das ca. 1,9-fache für KCl bzw. um das ca. 2,2-fach für K2SO4. Das legt nahe, dass ungefähr eine Tonne Kali aus zehn Tonnen des verarbeiteten lithiumhaltigen Tonsteins von Zeus produziert werden könnte, und bietet daher eine beachtliche Chance für ein Nebenprodukt zur Lithiumgewinnung.

Die Aufdeckung des Kalipotenzials bei Zeus verleiht einem bereits robusten Projekt eine weitere spannende Dimension, so Sandy MacDougall, Chairman von Noram Lithium Corp. Mit Lithium, Rubidium, Cäsium und nun auch Kali haben wir es hier tatsächlich mit einem Vorkommen mehrerer Rohstoffe zu tun. Dies stärkt den Wettbewerbsvorteil von Zeus gegenüber anderen Lithium-Tonstein-Projekten weltweit und macht es noch attraktiver für strategische Partner und Investoren.

Es sind zwar weitere metallurgische Untersuchungen erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die Gewinnbarkeit zu bewerten, das Vorkommen mehrerer potenzieller Nebenprodukte, nämlich Rubidium, Cäsium und Kali, könnte sich doch sehr positiv auf ein zukünftiges Wirtschaftsmodell und die Erschließungspläne für das Lithiumprojekt Zeus auswirken.

Angesichts der 91 Kernbohrlöcher, die zur Bestimmung des Mineralgehalts niedergebracht wurden, sowie mehrerer weiterer Bohrungen zur Bewertung des Feuchtigkeitsgehalts, der Dichte und der Metallurgie gilt die Lagerstätte Zeus als eines der am besten definierten und wohlverstandensten unerschlossenen Lithium-Tonstein-Vorkommen der Welt.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten. Mit dem Aufschwung der Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung will das Unternehmen zu einem der Hauptakteure bei der inländischen Lithiumversorgung werden. Das Unternehmen ist bestrebt, durch einen strategischen Kapitaleinsatz einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, und Vice President of Exploration von Noram, geprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem Aussagen über die Pläne für die weitere Erschließung des Lithiumprojekts Zeus. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die behördlichen Genehmigungsverfahren, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten und die Verfügbarkeit von Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

