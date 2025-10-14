Abcourt meldet den aktuellen Stand der Arbeiten im ersten Quartal zur Entwicklung der Mine Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, seinen ersten Quartalsbericht über die Entwicklung der Mine Sleeping Giant in der Region Eeyou Istchee, Quebec, vorzulegen.

Abcourt begann Mitte August in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Aufbereitungsanlage Sleeping Giant mit der Verarbeitung von Material aus dem direkt unter der Anlage gelegenen Untertagebau. Zwischen Mitte August und Ende September begann Abcourt, den Mühlenkreislauf mit Gold zu befüllen. Der Kreislauf besteht aus mit Trüben und Kohlenstoff gefüllten Laugungstanks. In diesem Prozess findet die chemische Reaktion statt, bei der das Gold aus den Trüben gelöst wird. Das langfristige Ziel besteht darin, 95 % des in den Kreislauf eingebrachten Goldes zurückzugewinnen. Mit der Zeit wird sich der Goldgehalt im Kreislauf stabilisieren, sodass die Menge des in den Kreislauf gelangenden Goldes nahezu der an den Markt ausgelieferten Goldmenge entsprechen wird - bei einer Rückgewinnungsrate von 95 %.

Unter Tage begann Abcourt im Juli mit der Erschließung von Stollen und sanierte bereits vorhandene Stollen, um Zugang zu den in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für die kommenden Jahre geplanten Abbaukammern zu erhalten. Im August startete die Produktion aus der ersten Abbaukammer. Abcourt plant, innerhalb der nächsten 12 Monate aus drei Abbaukammern zu produzieren. Das Material, das im Laufe des Quartals an die Oberfläche befördert und an die Anlage geliefert wurde, stammte aus Erschließungsgebieten, Restgebieten und der ersten Abbaukammer.

An der Oberfläche errichtete Abcourt im Laufe des Quartals die Phase 1 des Schlafcamps und der Küche, die am 2. September in Betrieb genommen wurden. In Vorbereitung auf den Winter und den neuen Aufzug, der in Zelle 2A für den Sommer 2026 geplant ist, führte Abcourt auch Bauarbeiten in der Abraumanlage durch.

Pascal Hamelin, President und CEO, merkte dazu wie folgt an: Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den ersten drei Monaten der Entwicklungsphase unseres Projekts erreicht haben. Das Betriebsteam war sofort startklar, als wir Anfang Juli die Finanzierung mit Nebari abgeschlossen hatten. Zahlreiche kleine Projekte, die zu zahlreich sind, um sie alle aufzuzählen, wurden im letzten Quartal initiiert, um mit dem Vortrieb der unterirdischen Stollen zu beginnen, die Goldverarbeitung in der Aufbereitungsanlage aufzunehmen und schließlich noch vor Ende des Quartals einen ersten Doré-Barren zu gießen. Um diese Meilensteine zu erreichen, ist das volle Engagement aller Mitarbeiter erforderlich. Das Ziel für die kommenden Quartale besteht darin, die Produktion weiter auf den vollständigen kommerziellen Produktionsstatus hochzufahren.

Zusammenfassung des ersten Quartals

Ergebnisse des 1. Quartals Ergebnisse seit Jahresbeginn

Diamantbohrungen (m) 6.467 6.467

Untertägige Sanierung (m) 1.703 1.703

Untertägige Erschließung (m) 71,1 71,1

Verarbeitete Tonnen (Tonnen) 3.511 3.511

Gehalt im Fördererz (g/t) 5,88 5,88

Verarbeitete Unzen (Uz) 664 664

Gewinnungsgrad % 94,9 % 94,9 %

Produzierte Unzen (Uz) 630 630

Verkaufte Unzen (Uz) 26 26

1. Der Goldbestand im Kreislauf betrug am Ende des Quartals 604 Unzen.

2. Die Silberunzen im Kreislauf werden nicht analysiert.

3. Die Silberunzen werden zusammen mit dem Gold in der Raffinerie gewonnen und zusammen mit dem Gold auf dem Markt verkauft.

Abbildung 1: Goldbarren aus der Mine Sleeping Giant

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81374/Abcourt_141025_DEPRCOM...

Der qualifizierte Sachverständige

Pascal Hamelin, Eng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist der qualifizierte Sachverständige gemäß Regulation 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca .

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, DW456

E-Mail : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die vermutete Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV, beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

