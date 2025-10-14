ZenaTech stärkt sein Drone-as-a-Service (DaaS)-Geschäft für Behörden- und Luftfahrtmärkte durch Unterzeichnung von Angebot hinsi

Vancouver, British Columbia, (14. Oktober 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass es ein Angebot zum Erwerb eines traditionsreichen Landvermessungs- und Inspektionsunternehmens mit Sitz in Jacksonville, Florida, unterzeichnet hat, das über einen etablierten Kundenstamm aus Kommunalverwaltungen und der Luftfahrtbranche verfügt. Nach dem Abschluss wäre dies die zweite strategische Übernahme von ZenaTech im Raum Jacksonville, die eine weitere Durchdringung der schnell wachsenden Behörden- und Luftfahrtmärkte in Florida ermöglicht und gleichzeitig das Potenzial für seine Drone-as-a-Service-Lösungen auf den gesamten Südosten der USA ausweitet.

Jacksonville ist einer der am stärksten unterversorgten Märkte des Landes für moderne drohnenbasierte Vermessungs- und Infrastrukturinspektionsdienste - mit einer Fläche von über 874 Quadratmeilen ist es die flächenmäßig größte Stadt der 48 kontinentalen US-Bundesstaaten, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. In Verbindung mit den schnell wachsenden öffentlichen Bauvorhaben in der Region sehen wir beträchtliche Möglichkeiten für den Einsatz unseres Drone-as-a-Service-Modells in einem breiten Spektrum von Anwendungen - von Versorgungsunternehmen über die Infrastruktur bis hin zum Transportwesen. Der Luftfahrtmarkt in Florida verzeichnet ein beträchtliches Wachstum und Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Flughäfen treiben die Nachfrage nach drohnenbasierten Vermessungs- und Inspektionsdienstleistungen an, die wir bereit sind zu erbringen.

Das übernommene Zielunternehmen bietet Landvermessungs-, Kartierungs- und drohnenbasierte Inspektionsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Kommunalverwaltung, Versorgungsunternehmen und Flughäfen an und kombiniert dabei traditionelles Praxiswissen mit moderner Geotechnologie für kritische Infrastruktur- und Landentwicklungsprojekte. Zusammen mit der kürzlich abgeschlossenen Übernahme des in Jacksonville ansässigen Unternehmens A&J Land Surveyors Inc., das für seine Expertise in den Bereichen Luftfahrt, Infrastruktur und Versorgungsunternehmen bekannt ist, befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um sich in der Region und darüber hinaus zu etablieren.

Florida ist einer der am schnellsten wachsenden Bundesstaaten der USA und verfügt über einen Staatshaushalt in Milliardenhöhe, der für Autobahn-, Brücken- und Luftfahrtprojekte vorgesehen ist. Insbesondere sind im aktuellen Haushalt 2025/26 über 345,4 Millionen $ für die Luftfahrtinfrastruktur vorgesehen, die für die Instandhaltung, den Ausbau und die Modernisierung von Flughäfen bestimmt sind, was eine starke Nachfrage nach modernen drohnengestützten Vermessungs- und Inspektionsverfahren schafft.

Zurzeit hat ZenaTech elf Übernahmen abgeschlossen, um sein Ziel zu erreichen, bis Mitte 2026 insgesamt 25 Drone-as-a-Service-Standorte zu erwerben und einzurichten. Das DaaS-Modell des Unternehmens bietet Firmen und Behörden einen flexiblen und bequemen On-Demand-Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Präzisionslandwirtschafts- und Automatisierungsaufgaben, die bis dato mit veralteter Technologie oder manuell durchgeführt wurden. Das Modell macht Investitionen in Kapitalausgaben, Piloten, Wartung und Konformität überflüssig, um von den Vorteilen der Drohneninnovation zu profitieren. Das Unternehmen übernimmt technische Landvermessungs- und andere Firmen, die reif für Innovationen im Bereich Drohnen sind, um seine landesweite Vision eines skalierbaren, technologiegestützten Multiservice-Drohnenunternehmens voranzutreiben, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Umsätzen basiert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologie-Unternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

