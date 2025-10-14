Orestone gibt die Beteiligung von strategischem Aktionär Crescat Capital LLC an Privatplatzierung bekannt

14. Oktober 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Börsenkürzel TSX Venture: ORS) (Frankfurt: O2R2) (das Unternehmen) gibt hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Oktober 2025 bekannt, dass der strategische Aktionär Crescat Capital LLC (Crescat) seine Beteiligung an der nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens in Höhe von bis zu 2.000.000 $ bestätigt hat.

Nach der Erstinvestition von Crescat in Orestone hat Crescat die Aussichten für den Fortschritt der Explorationsprojekte von Orestone geprüft und im Rahmen seines Unternehmensanlagemandats beschlossen, dass eine weitere Unterstützung gerechtfertigt ist.

Daher wird Crescat als Leitzeichnung 2.910.000 Einheiten (Bruttoerlös in Höhe von 232.800 $) zeichnen, um seine aktuelle Beteiligung von 11,64 % an den Aktien des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Crescat wird die Zeichnung über Crescat Portfolio Management LLC im Namen seiner fünf Pooled Investment Funds durchführen.

Kevin Smith, CFA, Gründer und CEO von Crescat, sagte: Wir freuen uns über den Erwerb des neuen Grundstücks auf dem Konzessionsgebiet Francisca und sind gespannt auf die Bohrungen, die in naher Zukunft durchgeführt werden sollen.

Über Crescat

Crescat ist ein globales Makro-Asset-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in Denver, Colorado, das taktische Investmentthemen auf Basis eigener wertorientierter Aktien- und Makromodelle einsetzt. Die Investmentziele von Crescat sind branchenführende absolute und risikoadjustierte Renditen über vollständige Konjunkturzyklen mit geringer Korrelation zu gängigen Benchmarks und wenden ihren Investmentprozess über eine Mischung von Anlageklassen und Strategien an. Crescat hat als langfristiges strategisches Makrothema aktivistische Beteiligungen an einem Portfolio von Unternehmen aus der Metallexplorations- und Bergbaubranche aufgebaut.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Die Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Webseite unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@orestone.ca .

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an David Hottman unter der Rufnummer 604-629-1929 oder per E-Mail an info@orestone.ca .

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt und keine Regulierungsbehörde hat die darin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Orestone Mining Corp.

David Hottman

407-325 Howe Street

V6C1Z7 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : dhottman@orestone.ca

Pressekontakt:

Orestone Mining Corp.

David Hottman

407-325 Howe Street

V6C1Z7 Vancouver, British Columbia

email : dhottman@orestone.ca