Argyle kündigt LIFE-Platzierung im Wert von bis zu 1.000.000 CAD an

Calgary, Alberta--(14. Oktober 2025) / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Wertpapierplatzierung plant, bei der mindestens 2.500.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit zur Generierung eines Mindestbruttoerlöses von 500.000 CAD bzw. bis zu höchstens 5.000.000 Einheiten zur Generierung eines Gesamtbruttoerlöses von bis zu 1.000.000 CAD ausgegeben werden (die Platzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus der autorisierten Aktienstruktur des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,27 CAD. Als Voraussetzung für den Abschluss der Platzierung gilt außerdem, dass das Unternehmen über die Platzierung einen Mindesterlös in Höhe von 500.000 CAD erzielt.

Die im Rahmen der Platzierung auszugebenden Einheiten werden in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption, LIFE-Ausnahmeregelung) gemäß Abschnitt 5A.2 der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions zum Kauf angeboten. Die nach der LIFE-Ausnahmeregelung angebotenen Einheiten sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an keine Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

In Verbindung mit der Platzierung werden entsprechende Platzierungsunterlagen (die Platzierungsunterlagen) erstellt, die unter dem SEDAR+-Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.argyleresourcescorp.com veröffentlicht werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung diese Platzierungsunterlagen zu lesen.

Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung für Rechtsberatungs- und Buchhaltungsaufwendungen, Marketing und Werbung, Explorationsaktivitäten und -aufwendungen in seinen Rohstoffkonzessionen, allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie sonstige Zwecke, die in den Platzierungsunterlagen beschrieben werden. Die Platzierung wird planmäßig am bzw. um den 22. Oktober 2025 geschlossen und ist an bestimmte Bedingungen gebunden, die bei dieser Art von Transaktionen üblich sind. Dazu zählen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, wie etwa die Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner US-Bundesstaaten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen besitzt die alleinigen Rechte (100 %) an den Quarzit-Siliciumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapédia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Québec. Das Unternehmen hat außerdem die Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte an den folgenden Konzessionsgebieten: dem Seltenerdmetallprojekt Clay Howells im Norden der kanadischen Provinz Ontario und der Graphitkonzession Frenchvale in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) eingegangen, einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird, um Explorationsprogramme in den Quarzsandprojekten des Unternehmens durchzuführen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Für sonstige Anfragen:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel.: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, könnte, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, wie beispielsweise Aussagen über den Erhalt behördlicher Genehmigungen oder Aussagen in Bezug auf die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der verfügbaren Mittel des Unternehmens, sowie die mögliche Ausübung der Option, die dem Unternehmen im Rahmen der Optionsvereinbarungen für das Seltenerdmetallprojekt Clay Howells und die Graphitkonzession Frenchvale gewährt wurde, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, da zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren eine Rolle spielen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen oder die Geschäftstätigkeit, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen könnten, gehören unter anderem, dass das Angebot möglicherweise nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass die aus dem Angebot erzielten Erlöse möglicherweise nicht wie derzeit vorgesehen verwendet werden können; dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt; dass sich die Mineralexplorationspläne aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, ändern und neu definiert werden können; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

