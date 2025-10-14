Das Neuland Schiebetafelsystem - Unterricht effizient, modern und langlebig gestalten

Die klassische Tafel, neu gedacht - leise gleitend, modular aufgebaut und maßgefertigt. Ob Schule, Fahrschule, Uni, Amt oder Konferenzraum und Meetingräume bzw. Arbeitsbereiche in der Industrie.

Eichenzell, Oktober 2025 - Klassische Tafeln erleben ein Comeback - allerdings ganz anders, als man denkt. Mit dem Schiebetafelsystem LW-S bringt Neuland aus Eichenzell die gute alte Tafel in die Gegenwart: leise gleitend, modular aufgebaut, individuell planbar - und perfekt geeignet für Schulen, Akademien, Fahrschulen oder Bildungseinrichtungen, die ihren Unterricht hybrid gestalten möchten.

Ob Mathematik an der Berufsschule, Theorieunterricht in der Fahrschule oder Workshop im Seminarraum - mit der LW-S lassen sich Inhalte flexibel auf mehreren Ebenen darstellen, verbergen und wieder sichtbar machen. So entsteht Dynamik im Unterricht, ohne dass digitale Tools alles übernehmen müssen.

"Wir wollten die klassische Tafel nicht ersetzen, sondern neu denken - als flexibles Präsentationssystem für alle, die Wissen visuell vermitteln," erklärt Marc Schulze, Geschäftsführer von Neuland GmbH & Co. KG. "Viele Lehrende wünschen sich Werkzeuge, die haptisch, klar strukturiert und zugleich modern sind. Genau das leistet unser System - Made in Fulda."

Das Schiebetafelsystem kombiniert Whiteboard, Pinnwand und FlipChart auf Wunsch in einem durchdachten Rahmenkonzept. Dank sanft laufender Schienen lassen sich Tafeln nebeneinander oder übereinander verschieben - fast wie ein Vorhang, der den nächsten Unterrichtsabschnitt freigibt.

Jede Anlage wird maßgefertigt - bis zu 4 Meter Breite sind in einem Stück möglich - und ist in zahlreichen RAL-Farben sowie Filz-Varianten erhältlich. Damit fügt sie sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein - ob Klassenzimmer, Seminarzentrum oder Fahrschule.

Tafel war gestern - Schiebetafel ist heute.

Das LW-S System steht für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und echte Handarbeit "Made in Germany". Entwickelt und produziert im Werk in Eichenzell, bietet Neuland damit eine Lösung für all jene, die ihre Lernräume analog, modern und zukunftsfähig gestalten wollen - ohne Kabelsalat, Software-Updates oder Display-Reflexionen.

Die Neuland GmbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren der führende Qualitätshersteller für Moderations- und Workshop-Tools - von Pinnwänden, Whiteboards und Tafeln bis hin zu nachfüllbaren Markern und Moderationskarten. Mit dem Qualitätsversprechen "Made in Germany" setzt Neuland auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovative Lösungen, die Kommunikation sichtbar machen. Kunden weltweit - von Trainern und Coaches über große und kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Hotels - vertrauen auf Neuland als Partner für professionelle Zusammenarbeit. Neu Methoden wie Facilitape stärken die Thought Leadership von Neuland.

