De.mem's Umsätze bleiben stark und profitieren vom Mining-Boom

Die im vergangenen Jahr übernommene Firma Auswater mit Sitz in Perth, die eng mit De.mems Spezialchemie-Sparte Capic zusammenarbeitet, trägt in erheblichen Umfang zu den guten Geschäftszahlen von De.mem bei, die kürzlich im Halbjahresbericht veröffentlicht wurden. Ein großer Teil des Umsatzwachstums in den Halbjahreszahlen geht auf diese beiden Tochterunternehmen in Westaustralien zurück. Hintergrund ist der immer noch anhaltende weltweite Goldboom. Australische Aktien von Northern Star Resources oder Evolution Mining haben auf Jahresfrist mit mehr als 20 und mehr als 90 Prozent kräftig zulegen können.

De.mem hatte 2024 das alteingesessene Unternehmen Auswater übernommen und dabei das Potenzial der Bergbaukunden im Blick gehabt. Insbesondere im Bereich Service sollte es Synergien mit der De.mem-Tochter Capic geben, die Spezialchemie für diese Kunden vertreibt. Mittlerweile haben die beiden Tochterfirmen einen gemeinsamen Firmensitz in Perth. Die Integration von Auswater ist vollständig vollzogen, den bekannten Markennamen hat De.mem jedoch beibehalten.

Gold ist traditionell ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten, und die Anleger vertrauen auf den Ruf des Metalls als Wertaufbewahrungsmittel in einer Zeit, in der in der Ukraine und im Nahen Osten militärische Konflikte immer noch ungelöst sind. De.mems Firmenchef Andreas Kröll berichtet, dass diese Stimmungslage Auswirkungen auf seine Kunden aus der Mining Branche in Westaustralien habe. Es sei eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der Branche, eine Art Goldrausch halte weiter an, so Krölls Eindruck.

In Australien sitzen laut Informationen von S&P Global Markets Intelligence zwei der zehn größten Goldminen, aber auch zahlreiche weitere. Daten vom World Gold Council zeigen, dass die Goldförderung seit Jahren stetig zunimmt. Nur im Jahr 2020 war während der Covid-19-Pandemie ein Rückgang zu verzeichnen, seither legt die Goldförderung wieder deutlich zu.

Zwar ist der Wert des Goldes seiner Knappheit geschuldet, in den aktuellen Zeiten scheinen Minenbetreiber aber alle möglichen und vielleicht auch fast unmöglichen Dinge anzustellen, um den Abbau von Gold zu steigern. Denn Zeitungen berichten nun davon, dass sogar einst stillgelegte Minen wieder in Betrieb genommen werden.

Wasseraufbereitungsbranche profitiert

Für Zulieferer wie De.mem resultiert daraus eine starke Nachfrage. Der Anteil des Bergbau-Segments liegt bei De.mem bei rund 40 Prozent der Gesamtumsätze; unter den Kunden finden sich auch zahlreiche Goldminen in Westaustralien.

De.mem beliefert die Gold-Branche mit allen Arten von Wasser- und Abwasserreinigungssystemen und den zugehörigen Dienstleistungen. Das Unternehmen produziert in Perth auch verschiedene Chemikalien, die im Gold-Prozess bzw. der Raffination von Gold zum Einsatz kommen. Dabei hilft De.mem seinen Kunden, das im Gold-Prozess zum Einsatz kommende Wasser, welches Giftstoffe wie Cyanid und Blei enthalten kann, zu reinigen bzw. zum Teil auch wiederzuverwenden.

Die strengen Umweltrichtlinien/Gesetze in Australien verpflichten Minenbetreiber zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, und insbesondere Abwasser aufzubereiten, so dass entsprechende Standards eingehalten werden.

De.mem bietet den Bergbau-Kunden ein Rundumpakt

Diese nutzen die Vorteile, die zum einen aus der innovativen Membrantechnologie von De.mem entsteht. Der Zugriff auf moderne Membrantechnologie kann Vorteile bringen, etwa ein kostengünstigeres Angebot für den Kunden; oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt, wie z. B. die Möglichkeit, das behandelte Wasser dann recyceln zu können, erklärt De.mems Firmenchef Kröll in diesem Zusammenhang.

Zum anderen kann De.mem gegenüber kleineren Anbietern das Komplettangebot aus einer Hand liefern. In einem extrem fragmentierten Markt müssen große Konzerne oftmals mit vielen kleinen Anbietern arbeiten, die auf bestimmte Produkte fixiert sind (Anlagen, Dienstleistungen, Chemikalien oder Pumpen), oder aber nur regional ihre Leistungen anbieten können.

Es sei für sie aber viel vorteilhafter, alles aus einer Hand zu beziehen, erklärt Kröll. De.mem sei als so genannter One Stop Shop mit mittlerweile sechs Niederlassungen in Australien viel breiter positioniert als die meisten Wettbewerber und kann den Kunden daher Komplettlösungen aus einer Hand und ein gutes Servicenetz anbieten. Vor allem im weitläufigen Australien sei es zudem von Vorteil, wenn Servicemitarbeiter schnell bzw. binnen weniger Stunden vor Ort sein könnten.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte oder De.mem. Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

demembranes.com/

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu