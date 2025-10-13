Kundenberatung beim Autoankauf in Rosenheim

Eine vernünftige Kundenberatung in Rosenheim ist bei so vielen Verkaufsangelegenheiten das Tüpfelchen auf dem I. Das gilt auch für den Ankauf eines Gebrauchtwagens. Wer sein altes Auto verkaufen möchte, darf mit den Formalitäten, die damit verbunden sind, keinesfalls allein gelassen werden. Ganz im Gegenteil: Der Verkäufer hat viele Fragen – und die müssen beantwortet werden. Bei https://autoankauf-live.de/rosenheim können Sie sich auf uns und unser Mitarbeiterteam verlassen. Wir stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um den Verkauf eines Autos in Rosenheim und Umgebung geht.

Für den Gebrauchtwagenverkauf gibt es viele Gründe

Das alte Auto hat ausgedient aus verschiedenen Gründen. Oft sind es auch familiäre Anlässe, aus denen die Anschaffung eines größeren oder auch kleineren Pkw nötig ist. Hinzu kommt: Der alte Wagen muss verkauft werden, damit Geld für ein neues Fahrzeug vorhanden ist oder auch einfach nur deshalb, weil für ein zweites Fahrzeug kein Platz in der Garage oder auf dem Grundstück zur Verfügung steht. Natürlich können Sie als Verkäufer eine Anzeige aufgeben oder zu einem Händler vor Ort fahren. Laufereien, Terminabsprachen, oft genervte und schlecht gelaunte Interessenten: Das muss nicht sein. Bei uns bei Autoankauf-Live in Rosenheim füllen Sie einfach nur das Kontaktformular auf der oben genannten Webseite aus – und schon sind Sie mit uns in Rosenheim in Verbindung.

Wir benötigen die Basisdaten Ihres Gebrauchtwagens

In das Kontaktformular geben Sie die Basisdaten Ihres Fahrzeugs ein wie Marke, Modell, Baujahr, Laufleistung, gerne auch genaue Angaben zur Ausstattung. Gibt es Mängel? Verkaufen Sie das Auto in fahrtüchtigem Zustand? Hat es noch einen TÜV? All diese Informationen sind wichtig für uns, um ein Schnellangebot abgeben zu können. Sollten Sie mit dem Preis, den wir Ihnen vorab nennen, einverstanden sein, machen wir einen Termin mit Ihnen und Ihrem Auto, das Sie verkaufen möchten. Nach einer genauen Begutachtung nennen wir Ihnen einen endgültigen Kaufpreis.

Dabei kann es sein, dass Sie bei der Summe, die wir Ihnen nennen, durchaus erstaunt sind. Denn wir haben einen Vorteil: Die Autos, die wir ankaufen, können wir meistens auch schnell wieder verkaufen. Denn wir haben gute Kontakte zu anderen Händlern und auch zu denen, die im Ausland sitzen. So können wir fast jedes Auto weitervermitteln.

Autobewertung nach Ihrem Wunschtermin

Außer der Terminabsprache mit uns und dem Treffen für die Autobesichtigung haben Sie mit dem weiteren Prozess keine Arbeit mehr. Wir bezahlen direkt vor Ort in Bar oder, wenn Ihnen das lieber ist, per Überweisung. Ihr Auto nehmen wir, auch wenn es nicht mehr fahrtüchtig sein sollte, sofort mit. Auch die Angelegenheiten bei zuständigen Straßenverkehrsamt in Rosenheim erledigen wir für Sie. Abmeldebestätigungen und alle anderen Papiere erhalten Sie dann selbstverständlich von uns.

Sie haben einen Gebrauchtwagen, der Ihnen zu alt oder zu klein ist, also einen normalen Benziner oder ein Dieselfahrzeug. Das kaufen wir natürlich an. Allerdings müssen Sie auch wissen, dass andere Autos infrage kommen. Dazu gehören auch Sonderfahrzeuge, Unfallwagen und Elektrofahrzeuge. Wie Sie sehen: Wir kaufen jedes Auto.

Was passiert nach dem Verkauf?

Wenn Sie erst einmal Ihr Auto an uns verkauft haben, gibt es für unser Team mehrere Möglichkeiten: Wir verkaufen das Auto so weiter, wie Sie es uns gegeben haben. Oder wir nehmen nötige Reparaturen oder Restaurierungen vor. Danach gibt es wieder weitere Optionen: Wir verkaufen das Auto innerhalb Deutschlands oder wir exportieren es ins Ausland. Bei fahruntüchtigen Fahrzeugen steht uns ein Team von Profis zur Verfügung, um das Auto wieder auf Vordermann zu bringen.