Autoankauf in Passau zu fairen Preisen: Wir arbeiten serioes und kundenfreundlich

Das gebrauchte Auto, das viele Jahre gute Dienste getan hat, muss verkauft werden. Es ist zu klein für die wachsende Familie. Oder aber der Kofferraum reicht nicht mehr aus, weil aus beruflichen Gründen größere Sachen transportiert werden müssen. Oder aber ein Rollstuhl, ein Rollator oder ein Kinderwagen müssen mit auf Reisen gehen. Doch wie das alte Fahrzeug verkaufen? Viele scheuen den Gang zum nächsten Händler oder geben ungern eine Anzeige auf einem der Portale für Gebrauchtwagen auf, denn all das kostet Zeit, ist mit der Vereinbarung von Terminen, dem Schreiben von Mails verbunden – und möglicherweise dann auch noch mit Kaufinteressenten, die nichts anderen im Sinn haben, als den Preis bis zur Schmerzgrenze zu drücken. Das hält so manchen Besitzer eines Gebrauchtwagens davon ab, aktiv zu werden. Aber kein Problem: Wer sein Auto in Passau und den umliegenden kleineren Städten verkaufen möchte, ist bei Autoankauf-Live richtig. Wir sind darauf spezialisiert, den Ankauf eines gebrauchten Fahrzeugs unkompliziert und kundenfreundlich zu gestalten. Und einen guten Preis zahlen wir außerdem.

Leitstelle in Passau

Wir kaufen fast deutschlandweit Autos an, aber unsere Leitstelle, unsere Zentrale, befindet sich in Passau. Mit uns verkaufen Sie Ihr altes Auto bequem und komfortabel, denn mit unserem Service für Sie haben Sie damit kaum Arbeit. Vorab sollten Sie wissen: Für uns kommen unseriöse Lockangebote nicht in Frage. Wenn Sie Ihr altes Auto an uns verkaufen, geht das schnell und unproblematisch und wird begleitet von einem Paket, mit dem Sie keine Sorgen haben. Denn: Wir kommen zur Begutachtung zu Ihnen und Ihrem Auto raus, geben Ihnen einen Preis und nehmen das Fahrzeug gleich mit. Auch eine Ab- oder Ummeldung beim Straßenverkehrsamt in Passau ist für uns kein Problem.

Wir kaufen jedes Auto

Wir freuen uns, wenn Sie uns alle Arten von Autos anbieten – auch die, die nicht mehr fahrtüchtig sind, keinen TÜV mehr haben oder vor der nächsten Fahrt erst dringend in die Werkstatt müssen. Wir kaufen jedes Auto. Dazu gehören auch Wasser- und Elektrofahrzeuge, Dienstwagen, finanzierte Autos, Oldtimer, Sprinter und Sonderfahrzeuge. Wie kommen Sie als Verkäufer mit uns in Verbindung? Das ist ganz einfach über das Kontaktformular auf unserer Webseite https://autoankauf-live.de/passau. Das Formular ist übersichtlich gestaltet und macht den Kunden, die ihr Auto in Passau veräußern möchten, keine Probleme. Alle Daten, die wir von Ihrem Fahrzeug brauchen, sind aufgelistet. Sie tragen Marke, Modell, Laufleistung, Baujahr ein. Die meisten Informationen dazu finden sich in den Autopapieren. Anhand der von Ihnen übermittelten Daten können wir uns eine vorläufige Vorstellung des zu verkaufenden Autos machen und geben Ihnen einen möglichen Kaufpreis an. Sind wir uns in dieser Sache einig, vereinbaren wir einen Wunschtermin mit Ihnen und Ihrem Auto, um eine weitere Begutachtung vor Ort vorzunehmen. Danach nennen wir Ihnen den endgültigen Preis und nehmen Ihr altes Fahrzeug gerne direkt mit. Wir bezahlen gleich vor Ort in Bar oder auf Wunsch des Kunden auch per Überweisung.

Wir bezahlen einen fairen Preis

Der Termin, die Abholung Ihres Fahrzeugs, auch spätere Erledigungen beim zuständigen Amt in Passau und Umgebung: All das ist für den Verkäufer kostenlos. Was mit Ihrem alten Auto passiert, entscheidet sich später. Möglich ist eine Reparatur, wenn nötig, und später dann ein Weiterverkauf. Da wir auf ein großes Netzwerk an Partnerfirmen auch im Ausland zurückgreifen können, wo die Regeln für die Fahrtüchtigkeit von Autos oft weniger streng sind als in Deutschland, haben wir hier gute Möglichkeiten, auch Autos mit ein paar Mängeln gut wieder zu veräußern.