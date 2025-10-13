Gesundes Wachstum mit Leichtigkeit - Beate Glöser beim Spendenmarathon

Am 18. Oktober 2025 steht Beate Glöser beim SpeakerStars Spendenmarathon auf der Bühne, inspiriert mit ihrem Vortrag zu Wachstum und Leichtigkeit und tut gleichzeitig Gutes.

Am 18. Oktober 2025 ist es wieder soweit und der diesjährige SpeakerStars Spendenmarathon findet im Capitol Theater in Offenbach statt. Dieses wundervolle Event verbindet nicht nur Persönlichkeitsentwicklung und Entertainment mit Charity, sondern es ist so viel mehr. Die Gründerin der SpeakerStars Allianz und Initiatorin des Events Katja Kaden, veranstaltet das erfolgreiche Format nicht zum ersten Mal. Die erfolgreiche Vortragsrednerin Beate Glöser stand schon zweimal für dieses Format auf der Bühne und begeisterte das Publikum jedes Mal mit ihrer riesigen Präsenz in ihren Vorträgen zu Themen wie persönliches Wachstum, Orientierung, Entscheidung, Entschlossenheit, Leichtigkeit, Fülle und Dankbarkeit.

Neben der Vortragsrednerin Beate Glöser stehen dieses Jahr über 30 weitere Speaker:innen auf der Bühne, die mit Mut, Entschlossenheit und Leidenschaft für gesundes Wachstum eintreten. Hier verbinden sich Herzensmenschen, die nicht nur gemeinsam wachsen und Ziele verfolgen, sondern nebenbei Gutes tun und dabei kann so viel Magisches entstehen.

In ihrem Vortrag "Gesundes Wachstum braucht Leichtigkeit" gibt Beate Glöser Orientierung und konkrete Beispiele wie man Leichtigkeit im Leben erlernen kann und was dafür entscheidend ist. Sie betont, dass persönliches Wachstum gelingt, wenn Entscheidungen leichtfallen und entschlossen verfolgt werden. So lassen sich Hindernisse wie innere Begrenzungen, Umwege oder quälende Zweifel vermeiden, wodurch Menschen ihr volles Potenzial entfalten können.

Durch diese Veranstaltung mit dem Motto "Gemeinsam wachsen & Gutes tun" werden spenden für Kinder in Kenia gesammelt, jede Spende unterstützt die Bildung und Zukunft dieser Kinder. Aus Dankbarkeit für jedes verkaufte Ticket wird auch noch etwas Gutes für das große Ganze getan und ein Baum gepflanzt. Das Publikum vor Ort erhält neben großartigen Vorträgen wertvolle Impulse die zu persönlichem Wachstum und mehr Leichtigkeit führen.

Die Expertin für Fülle und Wachstum Beate Glöser wird auch dieses Jahr auf der Bühne stehen und das Publikum mit Entschlossenheit und Leichtigkeit inspirieren. Sie blickt mit Dankbarkeit auf die bisherigen Spendenmarathons zurück, wo sie durch ihr Mitwirken in den letzten Jahren viele Menschen inspirieren und gleichzeitig Gutes tun konnte. Bei diesem tollen Event wird Bewusstseinsentwicklung mit Charity verbunden und es dient als inspirierende Orientierung für diese Branche. Sei gerne als Gast von Vortragsrednerin Beate bei diesem großartigen Event dabei und hole dir hier eines ihrer 10 kostenfreien Tickets .

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business - und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben - und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden - und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen - im Team wie im Individuum.

