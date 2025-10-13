Nachhaltiger geht es kaum: Stuttgart elektrisiert den Nahverkehr

Omexom realisiert Ladeinfrastruktur für Elektrobusse am neuen SSB-Depot im Auftrag von Daimler Buses Solutions

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat gemeinsam mit Daimler Buses Solutions und Omexom einen bedeutenden Schritt in Richtung klimaneutrale Mobilität gemacht. Im neu errichteten Busbetriebshof Gaisburg wurde eine hochmoderne Ladeinfrastruktur für Elektrobusse installiert, die Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz setzt.

Der neue Busdepotkomplex besteht aus sechs Doppelhallen mit modularer Bauweise, die den Brandschutz erheblich verbessern. Herzstück der Anlage ist die Ladeinfrastruktur, die den Weg zur vollständigen Elektrifizierung der Innenstadtlinien bis 2027 ebnet. Bereits heute sind Mercedes-Benz eCitaro-Busse im Einsatz. Bis 2035 sollen alle Buslinien emissionsfrei betrieben und so jährlich über 20.000 Tonnen CO? eingespart werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um jährlich 165 Millionen Fahrgäste durch die Landeshauptstadt zu transportieren. Für die Menschen in Stuttgart ist das ein entscheidender Schritt in eine emissionsfreie Zukunft.

Omexom übernahm im Auftrag von Daimler Buses Solutions die Anbindung an das öffentliche Stromnetz und errichtete eine eigene Netzstation auf dem Gelände. Für die 37 Ladepunkte in Gaisburg wird eine Leistung von vier Megawatt bereitgestellt. Die Ladeprozesse erfolgen über Pantografen, die automatisch über WLAN mit den Bussen kommunizieren und den Ladevorgang starten.

„Die Kombination aus Energietechnik, Stahlbau und Kommunikationstechnik ist in dieser Form einzigartig“, beschreibt Maximilian Schmidberger, Head of Business Unit Anlagentechnik von Omexom in Stuttgart. „Ladegleichrichterschränke wandeln Wechselspannung in Gleichspannung und steuern die Pantografen präzise und effizient“, so Schmidberger weiter.

Parallel entstand in Möhringen eine weitere Ladestation mit 28 Ladepunkten. Das Gelände in Gaisburg ist bereits für eine Erweiterung auf bis zu 100 Ladepunkte vorbereitet. Ein intelligentes Ladelastmanagementsystem ermöglicht eine bedarfsgerechte und akkuschonende Ladung der Busse.

„Das SSB-Projekt zeigt, wie wir Unternehmen und Organisationen bei der Umsetzung der Energiewende helfen“, sagt Johannes Aichner, Executive Vice President Omexom Distribution Süd. „Die Ladeinfrastruktur ist schließlich ein wichtiges Puzzleteil in so einem Transformationsprojekt. Hierbei übernehmen wir für den Generalunternehmer Daimler Buses die Aufgaben vom Genehmigungsverfahren über die Auswahl der richtigen Komponenten bis hin zur Installation und Abnahme. Besonders stolz sind wir darauf, dass alles, was wir bei Omexom tun, direkt zur Klimaneutralität beiträgt.“

Die Installation der Ladeinfrastruktur erfolgte parallel zum laufenden Baubetrieb und stellte eine logistische Herausforderung dar. Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte diese jedoch erfolgreich gemeistert werden. Das Projekt ist ein Beleg für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gemeinsame Verständnis bei der Gestaltung der Energiewende.

Über Omexom:

Omexom ist die Marke von VINCI Energies für Energieinfrastrukturen. Omexom unterstützt seine Kunden bei allen Aufgaben rund um die Umsetzung der Energiewende. Ziel von Omexom ist es, gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung zu schaffen. Das Angebot deckt die gesamte Leistungspalette für Energieinfrastrukturen ab: vom Engineering bis zur Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung einschließlich aller energienahen Dienstleistungen für Gemeinden und Kommunen.

In Deutschland ist Omexom flächendeckend für Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger, Handel und Industrie sowie für die Deutsche Bahn tätig. Mit 4.500 Mitarbeiter:innen in 87 Business Units erzielte Omexom Deutschland einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2024.

Über Daimler Buses Solutions: Die gesamte Elektromobilität aus einer Hand

Das Daimler Truck-Segment Daimler Buses verantwortet als einer der weltweit führenden Omnibus-Hersteller mit zahlreichen Landesgesellschaften die globalen Aktivitäten der Bus- und Service-Marken Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus sowie BusStore.

Das Daimler Buses Tochterunternehmen Daimler Buses Solutions GmbH berät Verkehrsunternehmen und begleitet sie aktiv auf ihrem Weg zur Elektromobilität. Das Unternehmen hat sich gemeinsam mit Partnern auf die Beratung, die Konzeption und den Aufbau von Elektromobilitäts-Infrastruktur spezialisiert. Daimler Buses kann daher in Zusammenarbeit mit den Experten der Daimler Buses Solutions GmbH auf Wunsch das gesamte eMobilitäts-Ökosystem aus einer Hand liefern: von der Machbarkeits-Analyse über den individuell konfigurierten Elektrobus bis zur kompletten Elektromobilitäts-Infrastruktur einschließlich Baumaßnahmen, Elektroinstallationen, Ladegeräten, Batteriespeicher, Lademanagementsystem und weiteren digitalen Diensten.

