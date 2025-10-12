Petition zum § 495 Abs.1 StPO in Verbindung mt § 187 StGB an den Bundestag

Wortlaut der Petition

Änderung des § 495 Abs.1 StPO

Begründung

Änderung gemäß § 495 Abs. 1 StPO i.V. mit § 57 BDSG-Verdacht auf vorsätzliche und bandenmäßige

Regierungskriminalität, in Verbindung mit § 187 StGB.

Am 14. September 2015 schrieb der Deutsche Bundestag mit der Pet.-Nr. 4-18-07-312-019381, dass dieser

aus verfassungsrechtlichen Gründen gegen unter dringenden Straftatverdacht stehenden Staats- und

Justizbeamten und inzwischen über mehrere Bundesländer gegen den Petenten, nichts Rechtliches

unternommen werden kann. Dieser Petitionsabschluss wurde von Oberamtsrat Wolfgang Dierig unterzeichnet.

Der Petent war ehemaliger politischer Häftling der DDR, in den Jahren 1977/1978 und der unschuldig zu

mehreren Jahren Zuchthaus (Cottbus und Brandenburg) verurteilt wurde.

Verdacht auf Regierungskriminalität ergibt sich für den Petenten, wenn Staatsanwälte vor Gericht absichtlich

und massiv Tatsachverdrehungen begehen, damit Urkunden im Rechtsverkehr vorsätzlich fälschen, dass bis

zum Bundesgerichtshof (Generalbundesanwaltschaft Az. 2 AR 217/15 mit BGH Az. 2 ARs 283/15), als nur

ein Beispiel. Ein solch vorsätzliches bandenmäßiges und strafrechtliches Verhalten dann vom BVerfG mit §

93b sowie § 93a BVerfGG und § 93c BVerfGG, nicht zum ersten Mal gedeckt wurde, hat nicht einmal

ansatzweise etwas mit dem Grundgesetz zu tun. Der Höhepunkt des Ganzen, die jeweils politischen

Fraktionen in den beteiligten Landtagen, waren schriftlich über diese strafrechtlichen Verdachtsmomente

gegen beteiligten Staats- und Justizbeamten informiert, jedoch wurde es von den dort vertretenden Parteien

einfach ignoriert.

Im vergangenen und bestehenden beruflichen Zusammenhang des Petenten, im Besonderen mit § 142 PatG,

ergab sich seit 2000 der dringende Verdacht gemäß § 13 StGB, § 258a StGB, § 339 StGB und in Verbindung

mit § 129 Abs. 1 StGB (Niedersachsen, NRW, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg)

Insgesamt beläuft sich allein der materielle Schaden des Petenten und seit 1994, auf eine dreistellige

Millionensumme (BGH Az. III ZB 45/17). BGH und BVerfG sahen sich abschließend und wie zuvor

LG/OLG nicht genötigt dem Grundgesetz, in Bezug auf die Rechtsschutzgleichheit, zu folgen.

Aufgrund dieser rechtlichen Irritationen und inzwischen betreffend mehrere Bundesländer, stellte der Petent

am 15. Juni 2025 Antrag auf Auskunft gemäß § 495 Abs. 1 StPO, i. v. mit § 57 BDSG, da sich zunächst der

dringende Verdacht nach § 187 StGB für den Petenten ergab. Gemäß dem Schreiben des Bundesamtes für

Justiz vom 15. September 2025, dass eine Auskunft nicht fristgemäß gebunden sowie eine in das ZStV-

Register eintragende Behörde einer schriftlichen Auskunft an den Antragsteller zuzustimmen hätte, erhärtet

nun immer mehr den Verdacht nach § 187 mit § 258a und § 129 Abs. 1 StGB, zum Nachteil des Petenten.

Damit könnte der § 495 Abs. 1 StPO und in Verbindung mit § 57 BDSG, schwere Straftaten nach § 187 StGB

für Staats- und Justizbeamte ermöglichen.

Anregung zur Petition ID 188226

Das Bundesland Niedersachsen sowie Teile seiner Exekutive stehen seit 1987 unter schweren Straftatverdacht

und nicht nur zum Nachteil des Petenten. So ist es inzwischen seit 2015 nicht mehr möglich ein rechstaatliches

Die Anwaltschaft weigert sich nach Beweisvorlagen, keine Beratung noch ein Mandat

für ein Klageverfahren einzugehen. Der Petent ist seit 1994 durch durch den Gerichtsbeschluss des FG

Hannover zum Az. 16 V 10089/03 von der Teilnahme am Steuersystem ausgeschlossen. Dieser Ausschluss

vom Steuersystem, geschäftlich wie privat, wurde im Jahre 2002 durch Unbekannt in Hannover angeordnet

und ist durch die Löschung aller Steuersignale nach wie vor aktuell. Als Qelle des Ganzen Übels werden

negative Einträge in das ZStV beim Bundesamt für Justiz in Bonn vermutet, welches seit Juni 2025 eine

Auskunft gemäß § 495 Abs.1 StPO mit § 57 BDSG verweigert. Diese Verweigerung erhärtet den dringenden

Verdacht gemäß § 187 StGB sowie § 258a StGB i.V mit. § 129 Abs.1 StGB.