Petition zum § 495 Abs.1 StPO in Verbindung mt § 187 StGB an den Bundestag

Petition zum § 495 Abs.1 StPO in Verbindung mt § 187 StGB an den BundestagPressetext verfasst von Pirat3002 am So, 2025-10-12 18:06.
Wortlaut der Petition
Änderung des § 495 Abs.1 StPO
Begründung
Änderung gemäß § 495 Abs. 1 StPO i.V. mit § 57 BDSG-Verdacht auf vorsätzliche und bandenmäßige
Regierungskriminalität, in Verbindung mit § 187 StGB.
Am 14. September 2015 schrieb der Deutsche Bundestag mit der Pet.-Nr. 4-18-07-312-019381, dass dieser
aus verfassungsrechtlichen Gründen gegen unter dringenden Straftatverdacht stehenden Staats- und
Justizbeamten und inzwischen über mehrere Bundesländer gegen den Petenten, nichts Rechtliches
unternommen werden kann. Dieser Petitionsabschluss wurde von Oberamtsrat Wolfgang Dierig unterzeichnet.
Der Petent war ehemaliger politischer Häftling der DDR, in den Jahren 1977/1978 und der unschuldig zu
mehreren Jahren Zuchthaus (Cottbus und Brandenburg) verurteilt wurde.
Verdacht auf Regierungskriminalität ergibt sich für den Petenten, wenn Staatsanwälte vor Gericht absichtlich
und massiv Tatsachverdrehungen begehen, damit Urkunden im Rechtsverkehr vorsätzlich fälschen, dass bis
zum Bundesgerichtshof (Generalbundesanwaltschaft Az. 2 AR 217/15 mit BGH Az. 2 ARs 283/15), als nur
ein Beispiel. Ein solch vorsätzliches bandenmäßiges und strafrechtliches Verhalten dann vom BVerfG mit §
93b sowie § 93a BVerfGG und § 93c BVerfGG, nicht zum ersten Mal gedeckt wurde, hat nicht einmal
ansatzweise etwas mit dem Grundgesetz zu tun. Der Höhepunkt des Ganzen, die jeweils politischen
Fraktionen in den beteiligten Landtagen, waren schriftlich über diese strafrechtlichen Verdachtsmomente
gegen beteiligten Staats- und Justizbeamten informiert, jedoch wurde es von den dort vertretenden Parteien
einfach ignoriert.
Im vergangenen und bestehenden beruflichen Zusammenhang des Petenten, im Besonderen mit § 142 PatG,
ergab sich seit 2000 der dringende Verdacht gemäß § 13 StGB, § 258a StGB, § 339 StGB und in Verbindung
mit § 129 Abs. 1 StGB (Niedersachsen, NRW, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg)
Insgesamt beläuft sich allein der materielle Schaden des Petenten und seit 1994, auf eine dreistellige
Millionensumme (BGH Az. III ZB 45/17). BGH und BVerfG sahen sich abschließend und wie zuvor
LG/OLG nicht genötigt dem Grundgesetz, in Bezug auf die Rechtsschutzgleichheit, zu folgen.
Aufgrund dieser rechtlichen Irritationen und inzwischen betreffend mehrere Bundesländer, stellte der Petent
am 15. Juni 2025 Antrag auf Auskunft gemäß § 495 Abs. 1 StPO, i. v. mit § 57 BDSG, da sich zunächst der
dringende Verdacht nach § 187 StGB für den Petenten ergab. Gemäß dem Schreiben des Bundesamtes für
Justiz vom 15. September 2025, dass eine Auskunft nicht fristgemäß gebunden sowie eine in das ZStV-
Register eintragende Behörde einer schriftlichen Auskunft an den Antragsteller zuzustimmen hätte, erhärtet
nun immer mehr den Verdacht nach § 187 mit § 258a und § 129 Abs. 1 StGB, zum Nachteil des Petenten.
Damit könnte der § 495 Abs. 1 StPO und in Verbindung mit § 57 BDSG, schwere Straftaten nach § 187 StGB
für Staats- und Justizbeamte ermöglichen.
Anregung zur Petition ID 188226
Das Bundesland Niedersachsen sowie Teile seiner Exekutive stehen seit 1987 unter schweren Straftatverdacht
und nicht nur zum Nachteil des Petenten. So ist es inzwischen seit 2015 nicht mehr möglich ein rechstaatliches
Seite 2Petition an den Deutschen Bundestag Verfahren zu führen. Die Anwaltschaft weigert sich nach Beweisvorlagen, keine Beratung noch ein Mandat
für ein Klageverfahren einzugehen. Der Petent ist seit 1994 durch durch den Gerichtsbeschluss des FG
Hannover zum Az. 16 V 10089/03 von der Teilnahme am Steuersystem ausgeschlossen. Dieser Ausschluss
vom Steuersystem, geschäftlich wie privat, wurde im Jahre 2002 durch Unbekannt in Hannover angeordnet
und ist durch die Löschung aller Steuersignale nach wie vor aktuell. Als Qelle des Ganzen Übels werden
negative Einträge in das ZStV beim Bundesamt für Justiz in Bonn vermutet, welches seit Juni 2025 eine
Auskunft gemäß § 495 Abs.1 StPO mit § 57 BDSG verweigert. Diese Verweigerung erhärtet den dringenden
Verdacht gemäß § 187 StGB sowie § 258a StGB i.V mit. § 129 Abs.1 StGB.