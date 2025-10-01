Eine echte Donauromanze: Donaukreuzfahrt mit All Inclusive Konzept

Jetzt ist Herbst und nach dem Sommerurlaub hat bei den meisten Menschen längst der Alltag mit Terminen und festen Abläufen wieder die Oberhand gewonnen. Dieser ist oft geprägt von Termindruck, Bildschirmen und wiederkehrenden Routinen. Da kann eine Auszeit auf dem Wasser zu einem wohltuenden Gegenpol werden. Donaukreuzfahrten verbinden Erholung, Kultur und Komfort auf einzigartige Weise. Wer schöne Donaukreuzfahrten sucht, findet auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Flusskreuzfahrten. Auf der „1AVista Donaukreuzfahrt Donauromanze All Inclusive” erleben Gäste nicht nur die klassischen Höhepunkte einer Donaukreuzfahrt, wie die Wachau und das Donauknie, sondern genießen auch verlängerte Aufenthalte in Wien und Budapest. Dank des beliebten All-Inclusive-Konzepts von 1AVista Reisen hat man die Reisekosten bestens im Blick und kann die gesamte Woche entspannt genießen.

Schlögener Schlinge, Wachau & Weltstädte – Romantische Donaukreuzfahrt genießen

Diese Donaukreuzfahrt startet in Passau, wo die MS VistaLilea am späten Nachmittag ablegt. Schon bald gleitet das Schiff durch die eindrucksvolle Schlögener Schlinge, eine spektakuläre Flussbiegung, die zu den schönsten Naturpanoramen der Donau zählt. Am nächsten Morgen macht die Donaukreuzfahrt in Weißenkirchen in der Wachau Halt, einem charmanten Ort, der von Weinbergen und historischen Gemäuern umgeben ist. Von hier aus lässt sich die Kulturlandschaft, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, erleben, bevor es weiter nach Wien geht. Die österreichische Hauptstadt wird abends erreicht und bietet am nächsten Tag viel Zeit für ausführliche Erkundungen. Vom Schloss Schönbrunn bis zum Stephansdom ist alles von der Anlegestelle in Nussdorf aus leicht erreichbar. Nach Wien folgt mit Budapest ein weiterer Höhepunkt der Reise. Durch die nächtliche Einfahrt zeigt sich die ungarische Hauptstadt besonders stimmungsvoll. Dank einer Übernachtung vor Ort bleibt auch in Budapest ausreichend Gelegenheit, Sehenswürdigkeiten wie das Parlament, die Fischerbastei oder die Markthalle zu besuchen. Am darauffolgenden Tag führt die Kreuzfahrt durch das landschaftlich reizvolle Donauknie, wo sich das Flusstal eindrucksvoll verengt. In Esztergom, der alten Bischofsstadt, lohnt sich ein Besuch der mächtigen Basilika, bevor die Donaukreuzfahrt nach Bratislava weitergeht. Dort erwartet die Reisenden ein Altstadtkern mit barocker Architektur und engen Gassen, der sich in kurzer Distanz vom Anleger entdecken lässt. Auf dem Rückweg Richtung Passau gibt es noch einmal die Gelegenheit, die Wachau zu genießen – dieses Mal mit einem Halt im hoch über der Donau thronenden Stift Melk.

Alles drin: Donaukreuzfahrten mit Getränken, Ausflügen und Bordprogramm

Während dieser Donaukreuzfahrt kommt an Bord so richtig Urlaubsfeeling auf. Die MS VistaLilea gehört zur Flotte von 1AVista Reisen und bietet Gästen eine angenehme Mischung aus moderner Ausstattung und familiärer Atmosphäre. Kabinen unterschiedlicher Kategorien sorgen für Komfort, während das großzügige Sonnendeck und die Panorama-Lounge stets einen freien Blick auf die vorbeiziehende Landschaft bieten. Im Bordrestaurant werden die Reisenden mit abwechslungsreicher Küche verwöhnt, die von einer aufmerksamen Crew serviert wird. Die Kombination aus komfortablen Kabinen, freundlichem Service und dem beliebten All-inclusive-Paket schafft eine entspannte Urlaubsatmosphäre. Die Vollpension mit Frühstücksbuffet, mehrgängigen Mittags- und Abendmenüs sowie einem Late-Night-Snack sorgt für eine rundum gute Versorgung. Zwischen 8 und 24 Uhr werden zudem Getränke wie Bier, Hauswein, Softdrinks, Mineralwasser, Kaffee und Tee ohne Aufpreis serviert – ein entscheidender Vorteil des 1AVista-All-inclusive-Konzepts. Am Nachmittag laden Kaffee, Tee und Kuchen zu einer kleinen Auszeit ein. Wer die Donaukreuzfahrt aktiv gestalten möchte, kann gegen Aufpreis an Ausflügen teilnehmen. Für die geführten Ausflüge steht ein mobiles Audiosystem bereit. Ein abwechslungsreiches Bordprogramm und die Nutzung zahlreicher Einrichtungen runden das Erlebnis ab. Gegen Aufpreis können zusätzliche Leistungen wie eine bequeme Haustürabholung per Bus, die Anreise mit der Bahn oder eine Hotelübernachtung in Passau vor der Donaukreuzfahrt gebucht werden. So lässt sich die Reise individuell erweitern und optimal vorbereiten.

Kurzprofil:

Mit Sitz in Wedel ist Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. ein erfahrener Anbieter für die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Das Unternehmen bietet Reisen mit namhaften Reedereien an. Auf der Website können sich Reisende umfassend über Schiffsrouten, Leistungen und Kreuzfahrtangebote informieren. Eine persönliche und individuelle Beratung im Reisebüro stellt sicher, dass jede Kreuzfahrt den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit bilden die Basis für den Erfolg des Unternehmens.

