Startseite Krankenkassen und Gesundheitsreform Pressetext verfasst von Pater Lingen am Sa, 2025-10-11 15:00. "Ökonomen schlagen Alarm – Krankenkassen-Defizit könnte auf über 300 Milliarden Euro steigen ... Auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland kommen nach Berechnungen der Unternehmensberatung Deloitte schnell wachsende Defizite in zwei- bis dreistelliger Milliardenhöhe zu ... Die Gründe: Einerseits altert die Bevölkerung, die Zahl der aktiven Arbeitnehmer sinkt. Die Kosten wiederum werden der Studie zufolge nicht nur steigen, weil ältere Menschen häufiger krank sind, sondern auch, weil der medizinische Fortschritt teuer ist und neue Medikamente und Behandlungsmethoden viel Geld verschlingen. Als Beispiele nennen die Gesundheitsfachleute des Unternehmens Gen- und Zelltherapien sowie Medikamente gegen Nervenkrankheiten oder Übergewicht." So meldete die Welt am 10.10.2025. So, so, Gen- und Zelltherapien, Nervenkrankheiten und Übergewicht kosten also sehr viel Geld - namentlich Krankenkassen-Geld, also im Klartext: Steuerzahler-Geld. Denn gem. BRD-Sozialgesetzbuch besteht eine umfangreiche Versicherungspflicht. Die katholische Kirche betont hingegen eine umfangreiche Gesundheitspflicht, gem. dem fünften Gebot: Du sollst nicht töten. Der katholische Katechismus lehrt: "Es gibt eine pflichtgemäße Sorge für Gesundheit, Nahrung, Kleidung und Erholung. Geschädigt wird die Gesundheit durch Unmäßigkeit im Essen und Trinken, körperliche und geistige Überanstrengung, Leidenschaften (heftigen Zorn) und Ausschweifungen, besonders bringen Alkohol und Nikotin körperliche und seelische Schäden". Fraglich ist, inwieweit Krankenkassen überhaupt die Gesundheit fördern bzw. bekämpfen. Jedenfalls ist ein Großteil der Bevölkerung betroffen vom Symptom der sog. "gesetzlichen Krankenversicherung". Die Überschrift des Welt-Artikels ist auch ein Symptom: "Ökonomen schlagen Alarm". Eine aktuelle Google-Suche nach "Alarm schlagen" für den Suchzeitraum von nur einer einzigen Woche ergab über 44.000 Treffer, z. B.: "Fahrlehrer schlagen wegen ausfallenden Fahrprüfungen Alarm" (HNA), "Jugendhandball: Die Clubs schlagen Alarm" (RGA), "Ökonomen schlagen Alarm wegen fehlender Wohnungen" (Welt), "Anwohner in Wiesbaden schlagen wegen Falschparkern Alarm" (Merkurist), "Warum Anbieter wie Rügenwalder Mühle und Lidl Alarm schlagen" (Blick). Fördern diese allgegenwärtigen Alarm-Warnungen den Blick für das Wesentliche, den klaren Vestand, die Gesundheit von Körper und Geist? Oder begünstigt solcher Dauerstress Nervenkrankheiten? Ist eigentlich jede Alarm-Warnung angemessen? S. Welt-Artikel »Die großen Irrtümer des "Club of Rome" (23.02.2023): "Wie sehr man mit Klima-Vorhersagen danebenliegen kann, hat ausgerechnet der renommierte Club of Rome bewiesen. Keine seiner Prognosen trat ein, einige erweisen sich als grotesk falsch." Also: Ist absolut blindes Vertrauen bei Alarm-Warnungen völlig richtig oder grotesk falsch? Deshalb stets die Frage: Ist eigentlich jeder medizinische Fortschritt, jedes Medikament, jede Behandlungsmethode unbedingt notwendig bzw. moralisch vertretbar? Ist es richtig und gesund, sich unmoralisch, antichristlich zu verhalten? Muss, darf die Krankenkasse unmoralisches, antichristliches Verhalten bezahlen? Ist in der BRD die Würde des Menschen wirklich unantastbar, von der Empfängnis bis zum letzten Atemzug? Steht die Familie als Keimzelle der menschlichen Gesellschaft wirklich unter dem besonderen staatlichen Schutz? Die angebliche Weltgesundheitsorganisation WHO ist die führende Partei bei Gesundheitsthemen. Einige Meldungen zur WHO: "WHO schlägt Alarm: Arbeitnehmer weltweit leiden unter Hitze" (DW); "WHO schlägt Alarm: Chikungunya-Virus breitet sich weltweit aus" (Kettner Edelmetalle), "WHO schlägt Alarm: Einsamkeit macht viele krank" (RND); "WHO schlägt Alarm wegen niedriger Corona-Impfraten" (Deutschlandfunk); "Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht eine Gefahr für die Gesundheit der Weltbevölkerung durch Impfskepsis" (Tagesschau). Google hat am Anfang des Corona-Narrativs betont, dass nur die Aussagen der WHO bei Youtube zugelassen sind; Videos und ganze Kanäle von Skeptikern wurden gelöscht. Kosten Impfungen Geld? Die Corona-Impfung wurde ausdrücklich als "kostenlos" angepriesen, und bei der kürzlichen "Langen Nacht des Impfens" gab es wieder "kostenlose Grippe- und Corona-Impfungen". Kostenlos bedeutet: Der Impfstoff kostet nichts - die Pharmakonzerne produzieren umsonst; die Spritzen, Nadeln, Pflaster usw. kosten nichts - die Materialhersteller liefern umsonst; der ganze Arbeitsaufwand kostet nichts - Ärzte und Personal arbeiten umsonst. Oder bezahlen die Krankenkassen das Impfspektakel mit dem Geld, dass sie den Zwangsversicherten weggenommen haben? Was ist teurer - sich impfen zu lassen oder sich nicht impfen zu lassen? Wer hat eine höhere Gefahr für Impfschäden, Geimpfte oder Ungeimpfte? Wer zahlt bei Impfschäden? Oder sind Impfschäden kostenlos? Und niemals vergessen: Impfung bedeutet Durchbrechen der körperlichen Schutzfunktionen zum Einflößen von Schadstoffen, um die Abwehrfunktion des Körper zu aktivieren. Deshalb müssen zum Nachweis eines Impfschutzes immer zwei Tatsachen gleichzeitig bewiesen sein: a) praktisch jeder Ungeimpfte wird krank, b) praktisch jeder Geimpfte wird nicht krank. Und natürlich muss auch eine wirkliche Gesundheitsgefahr bestehen, also Impfungen kommen nicht in Betracht bei milden Erkrankungen wie Schnupfen. Und nochmals: Moraltheologisch besteht "eine pflichtgemäße Sorge für Gesundheit, Nahrung, Kleidung und Erholung". Sind also manche medizinische Leistungen, die von Krankenkassenbeiträgen bezahlt werden, möglicherweise vermeidbar? Ist jeder Zahnschaden bzw. Zahnverlust absolut unvermeidbar? Muss Übergewicht immer vom Arzt mit Medikamenten behandelt werden? Musste man bei Schlaflosigkeit unbedingt Contergan nehmen? Waren die Contergan-Schäden kostenlos? Richtig, bestimmte Therapien sind sehr teuer, insbesondere Zell- und Gentherapien. Aber gem. katholischer Moraltheologie besteht keine absolute Pflicht, immer sehr teure und v. a. sehr risikoreiche Operationen an sich durchführen zu lassen, ggf. kann eine Therapie sogar moralisch falsch sein. Speziell die sog. Corona-Impfung wurde als mRNA-Impfung angepriesen, und "Forschung und Wissen" meldete am 31.03.2025: "mRNA-Impfstoffe verändern die Genaktivität von Zellen des Immunsystems dauerhaft. Die epigenetischen Veränderungen führen dazu, dass das Immunsystem nicht nur Covid-19 besser bekämpfen kann, sondern auch andere Bakterien und Viren." Ob der behauptete Impfschutz wirklich besteht, mag jetzt dahinstehen. Jedenfalls sind Genmanipulationen beim Menschen unverantwortlich. Eine Medizin-Gläubigkeit, die nur auf die ärztliche Behandlung, auf das Medikament, auf den kleinen Pieks setzt, aber von Eigenverantwortung, von gesunder Lebensweise, von Vernunft nichts wissen will, ist unverantwortlich. Medizinische Forschung ohne Moral ist unverantwortlich. Die Ansicht, dass das Wohlbefinden des Leibes wichtiger ist als der Gnadenstand der Seele, ist unverantwortlich. Auch die Gesundheitspolitik muss also geprägt sein vom Bewusstsein der Verantwortung vor Gott.

