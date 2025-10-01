Strand und Wildnis auf Kenia-Safari-Reisen perfekt kombinieren

Wenn die Tage kühler werden, die Blätter fallen und der Alltag von grauen Stunden bestimmt ist, wächst die Sehnsucht nach Sonne und neuen Eindrücken. Während man hierzulande Regen und Wind trotzt, warten an Kenias Südküste Wärme, weißer Sandstrand und ein tropisches Meer. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, in die ursprüngliche Wildnis Afrikas einzutauchen und unvergessliche Safarierlebnisse zu sammeln. So eignet sich eine Reise nach Kenia also ideal, um Erholung und Abenteuer in einer Kombi-Reise zu verbinden. Kenia-safari-reisen.de hat spezielle Kombireisen nach Kenia entwickelt, die eine ideale Kombination aus Safari und Strandurlaub bieten. Seit über dreißig Jahren organisieren die verlässlichen Spezialisten Safaris in Kenia, die sie in einen entspannten Strandurlaub integrieren, und setzen dabei Maßstäbe in Qualität und Organisation. Hinter jedem Reiseangebot steht ein erfahrenes Expertenteam, das das Land aus eigener Erfahrung kennt und genau weiß, wie sich authentische Eindrücke mit Komfort verbinden lassen. Die Kenia-Safari-Reisen werden bewusst in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen durchgeführt. So findet jede Pirschfahrt in persönlicher Atmosphäre statt und individuelle Wünsche können berücksichtigt werden. Anstelle überfüllter Minibusse stehen komfortable Geländewagen zur Verfügung, die mehr Platz, bessere Sichtmöglichkeiten und ein deutlich intensiveres Safarierlebnis bieten.

Kenia-Safari-Reisen mit entspannter Erholung am Diani Beach

So findet man auf der Website des Kenia-Spezialisten zum Beispiel eine Kenia-Safari-Reise, die an den traumhaften Diani Beach führt, einen der schönsten Strände Kenias. Hier liegt das 4-Sterne-Hotel Southern Palms Beach Resort, das sich mit seiner landestypischen Architektur und einer weitläufigen Gartenanlage harmonisch in die Küstenlandschaft einfügt. Highlight der Hotelanlage ist eine der wohl größten Poollandschaft des Landes, die von Palmen und Sonnenterrassen gesäumt wird. Die Gäste können zwischen verschiedenen Restaurants wählen – vom großzügigen Buffet über Barbecue bis hin zu italienischen und libanesischen Spezialitäten – und an mehreren Bars eine entspannte Atmosphäre für den Abend genießen. Die insgesamt 298 Zimmer bieten viel Komfort und sind je nach Kategorie mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Wer es großzügiger mag, entscheidet sich für ein Deluxe-Zimmer oder ein Ocean-Front-Zimmer mit direktem Meerblick. Familienzimmer mit Verbindungstür bieten ausreichend Platz. Neben klimatisierten Räumen, Satellitenfernsehen und WLAN zählen auch Tennisplätze, ein Fitnessbereich und eine PADI-Tauchschule zu den Vorzügen der Anlage. Dank Kinderbetreuung und Softanimation ist das Resort ebenso attraktiv für Familien wie für Paare, die Ruhe und Strandidylle suchen.

Authentisches Camp-Erlebnis gehört bei Kenia-Safari-Reisen zum Programm

Nach erholsamen Strandtagen beginnt mit der 4-tägigen Flugsafari „Masai Mara Pur” der spannende Teil dieser Kenia-Safari-Reise. Bereits am Morgen erfolgt der Transfer vom Hotel zum Flughafen, von wo aus es direkt in die Masai Mara geht. Schon die Ankunft bietet einen ersten Eindruck von der Weite und Tierfülle der Region. Nach einer kurzen Pirschfahrt geht es ins Oloshaiki-Camp, das unmittelbar am Talek River liegt. Am Nachmittag steht die erste ausgedehnte Wildbeobachtungsfahrt auf dem Programm dieser Kenia-Safari-Reise. An den folgenden beiden Tagen unternehmen die Safariteilnehmer jeweils zwei Pirschfahrten – morgens und nachmittags –, alternativ ist auch eine Ganztagespirschfahrt möglich. So bleibt genügend Zeit, die „Big Five“, Geparden, Flusspferde, Krokodile und die zahlreichen Antilopen- und Zebraherden zu beobachten. Das Oloshaiki Camp ist ein kleines, familiär geführtes Zelt-Camp mit nur zwölf geräumigen Zelten. Alle verfügen über ein eigenes Bad und eine überdachte Terrasse mit Blick auf den Talek River. Hier erlebt man eine Kenia-Safari-Reise in ursprünglicher, naturnaher Form, jedoch mit hohem Komfort. Zwischen den Pirschfahrten lädt die Lounge mit Restaurant und Bar zum Verweilen ein und abends kann man die besondere Stimmung am Flussufer genießen. Am vierten Safaritag erfolgt nach einem entspannten Frühstück die Rückreise an die Küste. Insgesamt ist diese authentische Kenia-Safari-Reise ist eine perfekte Kombination aus Badeurlaub und Wildnisreise.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de

Kurzprofil:

Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt Safari-Tours Maßstäbe in der Organisation von Safarireisen nach Kenia. Ein Team erfahrener Experten, die das Land aus erster Hand kennen, sorgt dafür, dass jede Reise nicht nur reibungslos abläuft, sondern auch den individuellen Wünschen der Gäste entspricht. Diese langjährige Erfahrung und persönliche Nähe zu Kenia machen den Unterschied, wenn es darum geht, eine Reise bis ins Detail perfekt zu gestalten.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha