Babyperlenshop – Kreative Materialien für individuelle Baby-Accessoires

Der Online-Shop Babyperlenshop bietet ein umfangreiches Sortiment an geprüften Materialien und Zubehörteilen für die Herstellung von individuellen Baby-Accessoires. Eltern, DIY-Begeisterte und kleine Manufakturen können hier Produkte auswählen, um Schnullerketten, Greifringe oder Beißanhänger eigenständig anzufertigen.
Materialien und Produktauswahl
Das Angebot umfasst Silikon- und Holzperlen in unterschiedlichen Größen und Farbtönen, Buchstabenperlen, Clips, Schnüre sowie passendes Zubehör zur sicheren Verarbeitung. Sämtliche Silikonprodukte sind lebensmittelecht, speichelfest und frei von BPA sowie anderen bedenklichen Stoffen. Holzartikel stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und werden naturbelassen oder mit speichelfester Farbe behandelt.
Qualität und Sicherheit im Fokus
Alle angebotenen Materialien entsprechen den geltenden europäischen Richtlinien und Normen (u. a. DIN EN 71-3) und wurden im Labor auf Schadstoffe geprüft. Damit orientiert sich der Shop an den Anforderungen für die Herstellung von Babyartikeln, bei denen die Sicherheit und Unbedenklichkeit der verwendeten Komponenten im Vordergrund stehen.
Zielgruppe und Anwendung
Das Sortiment richtet sich sowohl an Privatpersonen, die individuelle Baby-Accessoires selbst gestalten möchten, als auch an gewerbliche Anbieter im Bereich Handmade-Produkte. Die angebotenen Einzelteile können vielseitig kombiniert werden, um unterschiedliche Designs und Farbkombinationen umzusetzen.
Transparenz und Kundenservice
Der Shop informiert offen über Materialeigenschaften, Prüfverfahren und Anwendungshinweise. Für Rückfragen zu Produktdetails oder Verarbeitungshinweisen steht der Kundenservice per E-Mail zur Verfügung.
