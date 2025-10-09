Quantum Brilliance-Europachef Dr. Mark Mattingley-Scott: "Nobelpreis für Physik rückt Quantencomputing in den Fokus"

STUTTGART, 9. Oktober 2025 --- Mit dem diesjährigen Nobelpreis für Physik werden die drei Quantenphysiker John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis für ihre Forschung zum quantenmechanischen Tunneleffekt in speziellen elektrischen Schaltkreisen ausgezeichnet.

Dr. Mark Mattingley-Scott, Europachef von Quantum Brilliance, einem deutsch-australischen Hersteller von Quantencomputing-Hardware mit Europazentrale in Stuttgart, kommentiert dazu:

"Dass der Nobelpreis für Physik in diesem Jahr für Entdeckungen im Bereich der Quantenphysik verliehen wird, ist eine gute Nachricht. Damit rückt Quantencomputing stärker in den Fokus der Öffentlichkeit, und es ist ein Brückenschlag zum reell erwartbaren wirtschaftlichen Nutzen. Die jetzt ausgezeichnete Entdeckung leistet einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu kommerziell nutzbaren Anwendungsfällen für Quantencomputer in der Praxis. Darüber hinaus ist die Würdigung dieser Forschung und ihrer Erkenntnisse ein wichtiges Signal für private Investoren und die öffentliche Hand: Es lohnt sich, jetzt in Quantencomputing zu investieren, um sich eine gute Position in einem rasant wachsenden Markt zu sichern. Gerade Deutschland nimmt bei der Technologie zunehmend eine Führungsrolle ein. Und auch für Unternehmen sollte die Prämierung ein Ansporn sein, Quantencomputing nicht nur als ferne Vision zu begreifen, sondern als das, was es tatsächlich ist: eine zukunftsweisende Technologie, die im Hinblick auf internationale Wettbewerbsfähigkeit eine wichtige Rolle spielen wird. Meinen herzlichen Glückwunsch an die Preisträger für ihre beeindruckende Leistung!

