Lesen wirkt immer wohltuend

Bei echtem Schmuddelwetter ist man froh, nicht nach draußen gehen zu müssen. Um Langeweile zu vermeiden, folgen einige Buchtipps. Lesen ist immer hilfreich.

Das Landhaus im Elsass

Die Paderborner Kartenlegerin Sidonia erfüllt sich mit einer Reise quer durch Frankreich einen langgehegten Wunsch. Doch gleich bei ihrer ersten Station in Colmar begegnet sie der Innenarchitektin Alexandra Werle. Die junge Frau arbeitet für eine Firma, die Landhäuser in Hotels verwandelt.

Alexandra vermisst ihren Kollegen Patrick Köhler, der im Auftrag der Firma den Kauf eines Hauses in den Weinbergen abwickeln sollte. Doch nun ist er spurlos verschwunden und Alexandra befürchtet, dass ihm etwas zugestoßen ist.

Sidonia bietet ihre Hilfe an und ahnt trotz ihrer übersinnlichen Fähigkeiten nicht, in welch gefährliche Situation sie und Alexandra hineingezogen werden, denn um das Landhaus rankt sich ein altes Geheimnis.

ISBN-13: 9783754311905

Sirikit – die verrückte Traberstute

Sirikit war eine erfolgreiche Traberstute, doch dann änderte sich ihr Leben von jetzt auf gleich.

In ihrem neuen Zuhause ist sie nicht glücklich. Sie fühlt sich missverstanden. Es nutzt auch nichts, dass Pia alles, was in ihrer Macht steht, unternimmt, damit es ihr gut geht. Die Stute stumpft immer mehr ab und lässt irgendwann alles über sich ergehen.

Dann ändert sich ihr Leben erneut. Wird nun alles besser?

Damit der Leser besser versteht, erzählt Sirikit ihre Geschichte selbst.

ISBN-13: 9783759702999

Die Erben der Hexenschülerin: Cécile

Die junge Cécile lebt zur Zeit des Sonnenkönigs Louis XIV in Paris.

Sie ist die Nachfahrin der Hexenschülerin Clara und die Enkelin von Cathérine, die im dreißigjährigen Krieg in Dringenberg gelebt hat.

Wie ihre Ahninnen fühlt Cécile einen tiefen Wunsch nach Abenteuern.

Als ihr und ihren Freundinnen auf dem Markt die Geldbörse gestohlen wird, macht sie die Bekanntschaft des jungen Diebes Jules sowie des Seemannes Philippe Delacroix.

Cécile sieht ihren Wunsch nach Abenteuer erfüllt und die Möglichkeit, aus ihren geordneten und geborgenen Verhältnissen auszubrechen und freundet sich mit Jules an.

Cécile und Jules werden bei einem geheimen Treffen Zeugen eines Mordkomplotts, was ihr Leben in Unruhe versetzen wird. Jules muss Paris verlassen, um in Sicherheit zu sein. Doch auch für Cécile ist dieses Erlebnis nicht abgeschlossen. Unvermittelt wird sie mit der Vergangenheit konfrontiert und gerät in höchste Lebensgefahr.

Die Geschichte ist spannend und voller Wendungen, die Céciles Leben immer wieder in neue Bahnen lenken.

Gedankenkarussell - Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in "Gedankenkarussell - Eine literarische Reise" mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Oma Frieda rockt das Altersheim

Einfach abgeschoben?

Mit 76 Jahren wird Oma Frieda, nachdem sie in ihrer Küche einen Schwelbrand auslöste, von Tochter Iris kurzerhand ins Altersheim verfrachtet. Nur Enkelsohn Alex scheint noch zu ihr zu halten. Die alte Dame, die sich zuerst gar nicht so recht einleben mag, bringt durch ihre außergewöhnlichen Ideen bald frischen Wind ins Seniorenheim. Sie beweist, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Dabei geht es allerdings nicht ohne Pannen und Turbulenzen ab. Eine Geschichte, die Leser aller Altersgruppen zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bringen soll.

ISBN-13: 978-3758329876

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

