Ein Autoankauf in Neu-Ulm ist Vertrauenssache: Wir arbeiten transparent und fair

Ein Verkauf eines Gebrauchtwagens ist immer auch eine Sache des Vertrauens. Der Verkäufer bietet seinen Pkw an und nennt dem Käufer alle Mängel, die er kennt. Der Käufer wiederum verlässt sich auf diese Angaben. Trotz allem können nach Vertragsabschluss jede Menge Probleme aufkommen, denn es ist möglich, dass sich später ein Mangel zeigt, der dem früheren Autobesitzer überhaupt nicht bekannt war. Doch wie das beweisen? Wird erst einmal ein Anwalt eingeschaltet, wird die Sache für beide Seiten, für Käufer und Verkäufer, teuer. All diesen Problemen gehen Sie aus dem Weg, wenn Sie Ihr Auto an Autoankauf-Live veräußern. Wir arbeiten transparent, bezahlen faire Preise und schließen in unseren Kaufverträgen eine Mängelhaftung aus. Deshalb genießen wir in Neu-Ulm bereits einen guten Ruf.

Wichtige Dokumente bereithalten

Wir kaufen auch Autos mit Motorschaden und ohne TÜV an. Den Kontakt zu uns stellen Sie schnell her per Telefon, E-Mail oder über unsere Webseite https://autoankauf-live.de/neu-ulm. Einer unserer Mitarbeiter vereinbart einen Termin und einen Treffpunkt mit Ihnen und nimmt eine Begutachtung des Autos vor. Dabei müssen Sie als Verkäufer keinesfalls Ihr Fahrzeug auf Hochglanz bringen, wichtig sind aber die Autopapiere. Dazu gehören die Zulassungsbescheinigung Teil 1, also der Fahrzeugschein, sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2, der Fahrzeugbrief. Sollten Sie eine Bescheinigung für die Haupt- und Abgasuntersuchung haben, halten Sie auch diese Dokumente bereit. Sorgen Sie außerdem dafür, dass alle Schlüssel vor Ort vorhanden sind. Sollten Sie einen Schlüssel nicht finden, so hält uns das nicht vom Kauf Ihres Gebrauchtwagens in Neu-Ulm ab, wir müssen einen fehlenden Schlüssel aber im Kaufvertrag ausweisen.

Natürlich ist es wichtig und für uns hilfreich, wenn Sie Rechnungen von früheren Reparaturen mitbringen können. Anhand dieser Dokumente können wir einschätzen, wie anfällig Ihr Fahrzeug für bestimmte Mängel war. Auch ein Inspektionsheft ist eine gute Hilfe, um sehen zu können, inwieweit Ihr Auto, das Sie verkaufen möchten, jährlich gewartet wurde und welche Arbeiten erledigt wurden.

Kaufvertrag gleich nach Begutachtung möglich

Einer unserer Mitarbeiter nimmt also eine gründliche Begutachtung des Autos vor, sieht die vorgelegten Papiere durch und nennt dem Käufer einen Preis. Ist der Verkäufer mit der genannten Summe einverstanden, wird ein Kaufvertrag aufgesetzt, den beide Seiten unterschreiben. Sie erhalten das Geld in Bar gleich vor Ort – und wir nehmen den Gebrauchtwagen in Neu-Ulm mit. Ist das Auto noch angemeldet? Kein Problem. Wir von Autoankauf-Live übernehmen die Formalitäten beim zuständigen Verkehrsamt. Sollte der Gebrauchtwagen nicht mehr fahrtüchtig sein, nehmen wir ihn trotzdem mit, bringen ihn in eine Werkstatt und dort auf Vordermann für einen möglichen Weiterverkauf.

Bei uns gilt: „gekauft wie gesehen“

Für den Autoankauf bei uns gilt „gekauft wie gesehen“. Deshalb hat der Verkäufer nicht zu befürchten, dass wir später vor der Tür stehen und den Vertrag rückgängig machen möchten. Oder Geld zurückfordern. Bei all dem ist das Procedere übrigens kurz: Für uns ist eine Besichtigung und damit die Abholung eines Autos in Neu-Ulm noch am selben Tag möglich, wenn der Verkäufer das wünscht. Mit diesem Rundum-Servicepaket ist ein Autoverkauf, wenn der Kunde zeitlich so flexibel ist wie wir, theoretisch an einem Tag möglich.