Weltosteoporosetag 2025 in Bremen: Knochenschwund betrifft Millionen

Bremen/Düsseldorf, 09. Oktober 2025 – Osteoporose ist eine Volkskrankheit, unter der rund 6,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Fast jede vierte Frau und etwa sechs Prozent der Männer über 50 Jahre sind betroffen – viele ohne es zu wissen. Da Osteoporose zunächst ohne Symptome verläuft, wird sie auch „stiller Knochendieb“ genannt. Unbehandelt drohen Knochenbrüche, Schmerzen und der Verlust der Selbstständigkeit. Der BfO-Patientenkongress am 18. Oktober in der Energieleitzentrale Bremen zeigt wirksame Ansätze, um die Knochen zu stärken und Frakturen zu verhindern.

Zu selten erkannt und behandelt

Trotz der dramatischen Folgen erhalten nur etwa 20 Prozent der Osteoporose-Betroffenen eine richtige Diagnose und Therapie. „Das Ziel jeder Behandlung ist es, das Frakturrisiko zu senken und weitere Brüche zu verhindern“, betont Dr. Thomas Babant, Tagungspräsident des BfO-Kongresses. Zur Verfügung stehen heute wirksame Medikamente – von antiresorptiv wirkenden Präparaten wie Bisphosphonaten und Denosumab bis zu Substanzen, die die Knochenbildung stimulieren, wie Teriparatid oder Romosozumab, so der Bremer Osteoporose-Experte.

„Eine frühzeitige Therapie nach einem Bruch ist entscheidend, da in den ersten zwei Jahren nach einer Fraktur die Gefahr weiterer Knochenbrüche besonders groß ist.“

Der Patientenkongress – Aufklärung und Austausch

Der BfO-Patientenkongress am 18. Oktober in der Energieleitzentrale Bremen klärt auf und macht medizinisches Wissen verständlich. Von 9 bis 16 Uhr berichten Osteoporose-Experten über moderne Diagnose- und Behandlungsmethoden, räumen Ängste vor Nebenwirkungen aus und geben praxisnahe Tipps für den Alltag. Neben Fachvorträgen bietet der Kongress Raum für Fragen und den direkten Austausch mit anderen Betroffenen.

Osteoporose betrifft uns alle – es ist höchste Zeit, diese Erkrankung ernst zu nehmen.

Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos!

Wann: Am Samstag, den 18. Oktober 2025 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Wo: Energieleitzentrale Bremen, Am Speicher XI 11, 28217 Bremen (Überseestadt)

Für wen: Betroffene und Interessierte

Veranstalter: Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. (BfO)

Die Pressemappe finden Sie hier: www.osteoporose-deutschland.de