Band of Gold - Der neue Song von dee jay RUFUS feat. Shirley Brug

Tolle neue Musik

"Es gibt sie, diese ganz besonderen Momente. Da wühlt man Tagelang durchs 70er Musikarchiv um ein Medley von Barry White zu finden und auf einmal ist da dieser eine Song, dieser Song, der einen nicht mehr loslässt. Tagelang habe ich mir das Teil rauf und runter gehört zum Leidwesen meiner Partnerin. Ich bin mit diesem Song regelrecht schwanger gegangen und dann war sie da, diese eine Idee für eine Neuversion für mein dee jay RUFUS Projekt zum möglichen 3ten Album.

Ja, diese besonderen Momente müssen magisch sein, denn fast zur gleichen Zeit habe ich sie im Fernsehen in der DSDS Staffel 2024/2025 gesehen und sie war mein absoluter Favorit aufs Finale. Leider sollte es irgendwie nicht sein, aber letztendlich sehr gut für mich, denn da war sie, die absolute Interpretin für mein dee jay RUFUS Single-Song-Projekt "Band of Gold": Shirley Brug!!

Ihre Stimme, ihr leichter Soul, ihre frische Art und ihre absolute Musikalität haben nicht nur mich und Robert Meister verzaubert, sondern geben genau diesem Song seine neue frische Identität.

Jetzt ist sie da, genau zu meinem 65ten!!! Mein Birthday wird unvergesslich mit dieser meiner Wunsch-Veröffentlichung: "Band of Gold" - dee jay RUFUS feat. Shirley Brug

Dem 70iger Vinyl-Song von Edith Wayne und Ronald Dunbar haben Robert Meister und ich einen zeitgemäßen Groove und diverse Soundfinessen verpasst. Wichtig war uns, dass dieses noch aus den 60igern überschwappende Sound-Feeling und den damals üblichen Chorgesängen ins Heute mit zu übernehmen. "Band of Gold" ist kein einfacher Song, wie man im ersten Moment meint, denn gerade durch die leicht monotone anmutende Melodie ist eine facettenreiche Interpretation Voraussetzung und genau das liefert Shirley Brug hier eindrucksvoll. Irgendwie möchte man dieses "Band of Gold" mit dee jay RUFUS feat. Shirley Brug immer und immer wieder hören…

Ich bin absolut happy und freue mich unendlich auf all Eure Feedbacks. Euer dee jay RUFUS

Ps: das 3te Album kommt!!! … und hier wird Shirley Brug mit weiteren Songs dabei sein!"

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de