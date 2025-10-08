k3 mapa GmbH: Gold steigt auf über 4.000 US-Dollar

Wiesbaden, 08. Oktober 2025. Der Goldpreis steigt weiter und erreicht den Rekordwert über 4.000 US-Dollar. Die Inflation wird rasch steigen, das FIAT Geldsystem ist am Ende.

In diesen Tagen erreicht der Preis für eine Unze Gold den Rekordwert von mehr als 4.000 US-Dollar. Seit der Abschaffung des Goldstandards im Jahr 1971 stieg somit der Preis von einer Unze von 35 US-Dollar und hat sich mehr als verhundertfacht.

Während in der heutigen Welt alle Währungen nicht mehr an einen festen Anker (Gold) gebunden sind, verlieren die Währungen (US-Dollar, Euro, Yen, etc.) zunehmend an Wert. Nicht der Preis von Gold steigt, sondern in Wahrheit sinkt der Wert der Währung. Die Währungen werden immer wertloser. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist die feste Bindung der Währung an den Anker Gold – entweder durch die Zentralbank oder individuell.

„Seit 1971 hat der US-Dollar gegen Gold um mehr als 99% abgewertet. Aktuell erleben wir, wie das globale Geldsystem einer großen Veränderung entgegenläuft.“- kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und er fährt fort: „Wir empfehlen unseren Kunden sich auf die neuen Realitäten einzustellen“.

Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus.