McJu§tice - Jetzt Forderung anmelden schon ab 49 Euro!

Neue Preise bei der Forderungsanmeldung von McJu§tice, damit auch kleine Forderungen eine Chance haben.

Das smarte Portal für Gläubiger: Schnell, rechtssicher und günstig wie nie.

Immer mehr Gläubiger nutzen McJu§tice, um ihre Forderungen im Insolvenzverfahren einfach, digital und rechtssicher anzumelden.

Aufgrund der großen Nachfrage hat das Portal jetzt sein Preiskonzept angepasst, um auch Gläubiger mit Kleinstforderungen optimal zu unterstützen.

Ab sofort ist die Forderungsanmeldung bei McJu§tice bereits ab 49 Euro möglich - schnell, transparent und professionell geprüft.

Das neue McJu§tice-Preismodell im Überblick

Dank der Preisanpassung können nun alle Gläubiger - vom privaten Anleger bis zum mittelständischen Unternehmen - ihre Forderungen wirtschaftlich sinnvoll anmelden:

* Bis 1.000 € Forderungswert: nur 49,00 €

* Bis 2.000 € Forderungswert: nur 99,00 €

* Ab 2.001 € Forderungswert: Festpreis 149,00 €

Mit diesem Modell ist McJu§tice eines der günstigsten und zugleich professionellsten Gläubigerportale Deutschlands - ohne versteckte Gebühren, ohne Abo, ohne Risiko.

Warum McJu§tice - und kein anderes GIS-Portal?

Während andere GIS-Systeme oft komplex, teuer oder unübersichtlich sind, bietet McJu§tice eine digitale Komplettlösung, die speziell für Gläubiger entwickelt wurde:

rechtssicher, juristisch begleitet und intuitiv bedienbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

? Rechtssichere Anmeldung - geprüft durch erfahrene Juristen

? Schnelle Online-Abwicklung - in wenigen Minuten erledigt

? Günstiger Festpreis - kein Kostenrisiko, volle Transparenz

? Persönlicher Support - kompetente Hilfe bei Rückfragen

? Komplett digital - sicher, verschlüsselt und effizient

Damit ist McJu§tice die erste Wahl für Gläubiger, die ihre Ansprüche zuverlässig anmelden möchten - ohne überhöhte Kosten und ohne komplizierte Abläufe.

Auch Kleinstforderungen lohnen sich jetzt wieder

Viele Gläubiger haben kleinere Forderungen aufgegeben, weil die Anmeldekosten oft den Ertrag überstiegen.

Mit dem neuen McJu§tice-Preismodell ist das Geschichte:

Bereits ab 49 Euro können Sie Ihre Forderung rechtssicher anmelden -

und sich Ihren Anteil an der Insolvenzmasse sichern.

Damit wird auch für Privatpersonen, Lieferanten und Kleinunternehmen die Teilnahme am Verfahren endlich wirtschaftlich sinnvoll.

Sicher, digital und anwaltlich geprüft

McJu§tice steht für moderne Rechtsdienstleistung auf höchstem Niveau.

Alle Daten werden DSGVO-konform verarbeitet und ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen übermittelt.

Jede Forderungsanmeldung wird anwaltlich geprüft, um formale und rechtliche Fehler zu vermeiden - das schützt Ihre Ansprüche und spart wertvolle Zeit.

So einfach melden Sie Ihre Forderung an

* Portal aufrufen: www.mcjustice.de

* Forderungsdaten eingeben: Betrag, Gläubiger, Aktenzeichen - fertig in wenigen Minuten

* Einmalige Pauschale zahlen: ab 49 Euro

* McJu§tice erledigt den Rest - inklusive Prüfung und Übermittlung an das Insolvenzgericht

McJu§tice - Ihr Partner für erfolgreiche Gläubigerrechte

McJu§tice ist mehr als nur ein GIS-System - es ist ein innovatives Rechtsportal, das Gläubigerschutz digital, günstig und effizient macht.

Die Plattform wächst stetig, und mit der neuen Preisstruktur profitieren nun alle Gläubiger - egal ob kleine Forderung oder Großverfahren.

Fazit: Jetzt Forderung anmelden ab 49 Euro - sicher, digital und günstig

Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Forderung über McJu§tice anzumelden -

rechtssicher, juristisch begleitet und zum besten Preis auf dem Markt.

McJu§tice - das Portal für smarte Gläubiger.

Einfach. Sicher. Preiswert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

McLion Unipessoal LDA

Frau Brigitte Leipold-Lotschischnik

Travessa do Fala-Só n.º 13 B

1250-109 Lisbon

Portugal

fon ..: 01722887861

web ..: https://www.mcjustice.de

email : office@mcjustice.de

Recht muss nicht kompliziert sein - davon sind wir überzeugt. Im digitalen Zeitalter lassen sich viele rechtliche Prozesse schnell, einfach und ohne den direkten Gang zum Anwalt erledigen. Genau hier setzen wir an: Wir senken die Hemmschwelle und schaffen einen unkomplizierten Zugang zum Recht - für alle.

Unser Anspruch: Dienstleistungen, die bezahlbar, transparent und zeitsparend sind.

Dafür steht unser erfahrenes Team aus hochqualifizierten Juristen. Mit langjähriger Praxiserfahrung haben sie ein intelligentes System entwickelt, das laufend optimiert wird - für maximale Effizienz und bestmögliche Ergebnisse.

Was uns antreibt? Die Bedürfnisse unserer Nutzer. Aus tausenden Mandatsbeziehungen wissen wir, worauf es ankommt: auf klare Erfolgsaussichten, faire Kosten und einen schnellen Ablauf. Genau das bieten wir - digital, rechtssicher und nah am Menschen.

Und das gilt für alle möglichen User auf dieser Plattform: Schuldner, Gläubiger, Insolvenzverwalter und Justiz

Pressekontakt:

McLion Unipessoal LDA

Herr Michael Leipold

Travessa do Fala-Só n.º 13 B

1250-109 Lisbon

fon ..: 01722887861

email : office@mcjustice.de