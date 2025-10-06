Hannan erweitert hochgradige Fläche des alkalischen Goldvorkommens Previsto um 400 Meter

6. Oktober 2025, Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-val... -) freut sich, neue Ergebnisse aus Feldkampagnen bekannt zu geben, die zwischen den Prospektionsgebieten Honda Creek und Previsto Central in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Peru durchgeführt wurden (Abbildung 1).

Wichtige Punkte:

1. Identifizierung weiterer hochgradiger Goldvorkommen: Gesteinsproben ergaben bis zu 4,8 g/t Au mit 36,3 g/t Ag aus metasedimentären Muttergesteinen, die sich 390 m südwestlich des bestehenden hochgradigen Vorkommens Previsto Central befinden, was auf das Potenzial für eine Erweiterung oder einen neuen parallelen mineralisierten Trend hindeutet.

2. Umfangreiches Probenahmeprogramm bestätigt Mineralisierung: Die jüngsten Feldkampagnen umfassten eine Gesamtfläche von etwa 1,8 km² mit 149 In-situ-Gesteinsproben, deren Ergebnisse zwischen 4,8 g/t Au und 1,0 % Cu bis unterhalb der Nachweisgrenze www.hannanmetals.com

Abbildung1 : Übersicht über das 910 km² große Projektgebiet Valiente in Peru.

Abbildung2 : Karte mit der ausgedehnten 5 x 5 km großen Goldanomalie bei Previsto und der Lage der aktuellen Ergebnisse im Vergleich zum Goldgebiet Cripple Creek.

Abbildung 3: Vergrößerte Karte des Arbeitsgebiets Mirador und Fernandez Creeks mit Boden- und Gesteinsprobenergebnissen.

