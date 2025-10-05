Leckere Eintöpfe oder eine wärmende Suppe sind immer ein Genuss

Eintöpfe und Suppen wärmen nicht nur den Magen, sondern auch die Seele. Sie machen satt und schmecken über das ganze Jahr.

Buchtipp „Kummers Suppentöpfchen“

Suppen und Eintöpfe machen satt und schmecken über das ganze Jahr.

Sie sind so vielfältig. Hier werden der Kochfantasie keine Grenzen gesetzt und man kann sprichwörtlich "sein eigenes Süppchen" kochen!

In Kummers Suppentöpfchen warten abwechslungsreiche Rezepte, mal vegetarisch oder mit Fisch, darauf, von Ihnen nachgekocht und ausgelöffelt zu werden.

Diese wurden alle am heimischen Herd ausprobiert. Aber scheuen Sie sich nicht, kreativ zu sein und die Gerichte ganz nach Ihrem Geschmack zu variieren. Schließlich heißt es: Die Königin der Kochrezepte ist die Fantasie. Zu diesen Köstlichkeiten hätte der Suppenkasper mit Sicherheit nicht "Nein" gesagt.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, werden die Rezepte von einer literarischen Vorspeise sowie Witzen begleitet.

Guten Appetit!

Produktinformation:

Taschenbuch: 84 Seiten

Verlag: BoD - Books on Demand; Auflage: 1 (19. Juni 2019)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 373861124X

ISBN-13: 978-3738611243

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Suppen vegetarisch: Möhren-Suppe, Steckrüben-Suppe, Radieschen-Lauch-Suppe, Sellerie-Birnen-Suppe, Zwiebel-Kartoffel-Suppe, Camembert-Suppe, Käse-Suppe, Apfel-Suppe, Erdnuss-Suppe, Sellerie-Orangen-Suppe, Kürbis-Suppe, Süßkartoffel-Suppe, Rote-Bete-Suppe, Pastinaken-Ingwer-Suppe, Mais-Suppe, Brokkoli-Suppe, Sellerie-Fenchel-Suppe, Apfel-Linsen-Suppe, Mangold-Suppe, Zucchini-Suppe, Paprika-Suppe, Gehacktes-Tomaten-Suppe, Kartoffel-Suppe, Sauerkraut-Suppe, Petersilienwurzel-Maronen-Suppe, Schwarzbrotsuppe, Tomaten-Buttermilch-Suppe, Kohlrabi-Möhren-Suppe, Kalte Gemüse-Suppe

Eintöpfe vegetarisch: Möhren-Sprossen-Eintopf, Linsen-Reis-Eintopf, Birnen-Bohnen-Eintopf, Gehacktes-Zimt-Eintopf, Sauerkraut-Pilz-Eintopf, Möhren-Kartoffel-Eintopf, Cheddar-Gemüse-Eintopf, Kichererbsen-Kräuter-Eintopf, Linsen-Zucchini-Eintopf, Champignon-Eintopf, Paprika-Gehacktes-Eintopf, Tomaten-Eintopf, Linsen-Süßkartoffel-Eintopf, Blumenkohl-Eintopf, Gehacktes-Bohnen-Eintopf, Lauch-Kartoffel-Eintopf

Suppen mit Fisch: Krabben-Suppe, Lachs-Champignon-Suppe, Erbsen-Suppe mit Pangasius, Curry-Fisch-Suppe, Spargel-Suppe mit Räucherlachs

Eintöpfe mit Fisch: Kartoffel-Rotbarsch-Eintopf, Avocado-Fisch-Eintopf, Zander-Kokos-Eintopf, Garnelen-Gemüse-Eintopf, Lachs-Orangen Eintopf

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

