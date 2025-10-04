Radoslav Suman ist Teil des Spiels Vivat Slovakia

Der slowakische Influencer begeistert nun nicht nur online, sondern auch im Videospiel Vivat Slovakia, wo er als Charakter auftaucht.

Der bekannte Influencer Radoslav Suman (23) sorgt erneut für Schlagzeilen: Er ist jetzt Teil des beliebten Videospiels Vivat Slovakia, das oft als das "slowakische GTA" bezeichnet wird. Das Open-World-Game spielt in den 90er-Jahren und bietet eine detailreiche Nachbildung der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Spieler können durch die Straßen fahren, Missionen erledigen, spannende Geschichten erleben und nun auch Radoslav Suman als digitale Spielfigur treffen.

"Es ist ein tolles Gefühl, mich selbst als Spielfigur zu sehen. Ich finde es super, dass Fans mich jetzt auch in der virtuellen Welt erleben können", sagt Radoslav Suman begeistert. Seine Spielfigur wurde als besonderer Charakter in das Spiel integriert und sorgt für noch mehr Realismus, Humor und Unterhaltung.

Radoslav Suman gehört zu den bekanntesten jungen Persönlichkeiten der Slowakei. Mit über 100.000 Followern begeistert er viele Menschen durch kreative Projekte, Mode und Social Media.

Mit seiner neuen Rolle in Vivat Slovakia zeigt Radoslav Suman, dass moderne Künstler heute viele Wege gehen können von Social Media bis zur Gaming-Welt. Durch seine offizielle Kooperation mit den Entwicklern von Vivat Slovakia. Sogar IGN Deutschland hat über Vivat Slovakia geschrieben. Das Spiel ist auf Steam verfügbar und kann dort heruntergeladen und gespielt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HITRÁDIO SLOVAKIA

Herr Radoslav Suman

Voltagasse 43

1210 Wien

Österreich

fon ..: +43 (0)67761261123

web ..: http://www.hitradioslovakia.com

email : hitradio.slovakia@gmail.com

Pressekontakt:

LAUT AG

Herr Rainer Henze

Seilerstraße 7

78467 Konstanz

fon ..: +49 (0)7531 69238-19

web ..: https://www.laut.ag/

email : info@laut.ag