Uranium Energy Corp gibt Preis für öffentliche Angebotskonzession bekannt

Erlös soll zur Beschleunigung der Entwicklung der United States Uranium Refining & Conversion Corp

Corpus Christi, Texas, 3. Oktober 2025 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) (- www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analysis-and-ins... -) gab heute die Preisgestaltung für eine öffentliche Emission von 15.500.000 Stammaktien zu einem Preis von 13,15 USD pro Aktie (die Emission) bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen dem Konsortialführer eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2.325.000 zusätzlichen Stammaktien gewährt.

Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 6. Oktober 2025 erfolgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Beschleunigung der Entwicklung einer neuen, hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -konversionsanlage durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. (UR&C) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Angebot.

Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht, die mit der Einreichung am 16. November 2022 automatisch in Kraft getreten ist. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Teil der Registrierungserklärung sind. Eine Kopie des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts zu diesem Angebot wurde bei der SEC eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov abrufen. Kopien des endgültigen Prospektnachtrags, sobald dieser verfügbar ist, und des dazugehörigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind bei Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 866-471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com erhältlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Alle Angebote, Aufforderungen oder Angebote zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher ISR-Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochwertiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte Zentralverarbeitungsanlagen ergänzt, die von einer Reihe von Satelliten-ISR-Projekten versorgt werden, darunter sieben, für die bereits die wichtigsten Genehmigungen vorliegen. Im August 2024 wurde der Betrieb im Christensen Ranch Project in Wyoming wieder aufgenommen und die Produktionssteigerung eingeleitet, wobei mit Uran beladenes Harz an die Irigaray-Anlage (Hub im Powder River Basin in Wyoming) geliefert wurde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Uran-Lizenzgebührenunternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Die UR&C-Initiative des Unternehmens zielt darauf ab, UEC als das einzige vertikal integrierte US-amerikanische Uranunternehmen mit Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie geplanten Raffinerie- und Umwandlungskapazitäten zu positionieren. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere aktuellen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Diese Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie könnte, sollte, könnte, vorhersagen, potenziell, glauben, wird wahrscheinlich dazu führen, erwarten, fortsetzen, wird, voraussehen, anstreben, schätzen, beabsichtigen, planen, Prognose, würde und Ausblick oder die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Wörter oder Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung verwendet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen, von denen viele naturgemäß unsicher und außerhalb unserer Kontrolle sind. Dementsprechend weisen wir darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft darstellen und Risiken, Annahmen und Unsicherheiten unterliegen, die schwer vorherzusagen sind. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es gibt oder wird wichtige Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich derjenigen, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens ausführlicher beschrieben sind, einschließlich derjenigen, die in der Registrierungserklärung für das Angebot und dem vorläufigen Prospektzusatz, wie bei der SEC eingereicht, dargelegt sind. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Investor Relations:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

