Inhaltsstarke Texte, Punkrock mit Haltung, Wut und Hoffnung: EIS veröffentlicht neues Album „Alles wird gut“

Wut und Hoffnung, innere Zerrissenheit und Aufbruchstimmung: Die Punkrock-Band EIS meldet sich mit voller Kraft zurück und präsentiert ihr neues Album „Alles wird gut“. Nach den erfolgreichen vorab erschienenen Singles „Geheim“, „Goodbye“ und „Marathon im Hamsterrad“ liefert EIS nun ein kompromissloses Werk, das gleichermaßen anklagt, ermutigt und befreit. Das Album ist geprägt von inhaltsstarken Texten und kompromisslosem Sound.

Im Zentrum steht der Titelsong „Alles wird gut“ – eine klare Aufforderung zum Handeln. Mit Textzeilen wie „Nicht zaudern, sondern handeln / Kanalisiere Deine Wut / Wenn Du fällst, steh wieder auf / Blick nach vorne, ciao, mach’s gut“ transportiert die Band eine Mischung aus Wut, Trotz und Hoffnung. Der Song, genauso wie das Album, bricht Fesseln, entlarvt Zwänge und zeigt, dass Aufstehen und Weitermachen die eigentliche Punkrock-Strategie zum Überleben ist.

Mit „Alles wird gut“ bündelt die Punkband EIS ihre vielschichtigen Facetten in einem Album, das direkt ins Herz und in die Beine geht: Herzlich willkommen in der Fakultät der Realität!

Besonderes Augenmerk zieht Frontmann Thorsten Wozniak auf sich. Er ist nicht nur die Stimme und das Gesicht der Band, schreibt die Songs, sondern er ist auch Bürgermeister der Stadt Gerolzhofen. Zwischen Rathaus und Rock’n’Roll bewegt er sich mit derselben Energie, mit der er auch die Texte von EIS prägt.

Alles wird gut – oder? Das Album ist kein naives Heilsversprechen, sondern vielmehr ein Aufruf, selbst aktiv zu werden. Die Botschaft: Alles wird gut – wenn man bereit ist, Fesseln zu sprengen, falsche Gewissheiten zu hinterfragen und die eigene Wut in positive Kraft umzuwandeln.

Auch wenn es heißt „der Zweifel ist Dein Fanboy“, so darf bei den Album-Songs auch mal ausgelassen gefeiert werden, zum Beispiel bei der wunderbaren Partynummer „Dagmar“: Regler aufdrehen, mitsingen.

„Alles wird gut“ von EIS ist ab sofort digital auf allen bekannten und unbekannten Streamingdiensten erhältlich.

EIS steht für authentischen, deutschsprachigen Punk: ehrlich, kompromisslos und ohne Pathos. Die Band ist über Smart & Nett für Events und Festivals buchbar.

UPC 3617399649597

Release 3.10.2025

