Jeder Haushalt in Solingen kennt das Problem: Man schafft sich neue Dinge an, beispielsweise ein Elektrogerät, eine Waschmaschin

Jeder Haushalt in Solingen kennt das Problem: Man schafft sich neue Dinge an, beispielsweise ein Elektrogerät, eine Waschmaschine, weil das alte Teil nicht mehr zeitgemäß funktioniert, und das ausrangierte Schätzchen landet erst einmal im Keller. Aber auch in Firmen, Organisationen, Betrieben landet unbrauchbarer Schrott im Firmenhof oder in Nebenzimmern. Irgendwann einmal, wenn Zeit ist, soll es zum Wertstoffhof gefahren werden. Schade, dass nicht mehr der Klüngelskerl kommt, wie früher. Einmal monatlich fuhr er durch die Straßen von Solingen und man konnte alles schnell auf seinen Wagen aufladen.

Der Klüngelskerl kommt immer noch in Solingen, wenn er gerufen wird

Die Schrottsammler gibt es immer noch. Sie haben sich aber verändert. Was in früheren Zeiten ein Nischenjob mit zweifelhaftem Ruf war, hat sich zu wichtigen Wirtschaftsunternehmen im Recyclingkreislauf entwickelt. Wer seinen Schrott in Solingen loswerden will, kann ganz bequem einen Wunschtermin mit den Schrottsammlern vereinbaren. Abgeholt wird Schrott jeder Art und in allen Größen und Mengen. Das können sortenreine Altmetalle sein, Edelmetalle, auch Mischschrott und Buntschrott. Schrottankauf Solingen holt den Schrott direkt vor Ort ab, lädt ihn selbständig auf und transportiert ihn ab. Das ist aber noch nicht alles: Zum Service gehört auch noch die Demontage, das Auseinanderbauen oder das Sortieren, Arbeiten, die seinerzeit kein Klüngelskerl erledigt hat. Wenn eine Anlage noch angeschlossen ist, die Heizung noch abmontiert werden muss, so erledigen das die Fachleute sachgerecht und kostenfrei für Privathaushalte, wie auch für Unternehmen und Organisationen in Solingen.

Schrottankauf Solingen zahlt für alten Schrott beste Ankaufspreise

Im Gegensatz zum Wertstoffhof, für den in vielen Gemeinden noch Gebühren für die Annahme von Schrott fällig sind, kann man hier noch mit einer Bezahlung für den alten Müll rechnen. Warum? Altmetalle sind heute wichtiger denn je. Wir wissen inzwischen, dass die Rohstoffe unserer Erde nicht unendlich sind, deshalb hat das Recycling einen hohen Stellenwert eingenommen und sich spezialisiert und weiterentwickelt. Produktionsunternehmen wissen aus wirtschaftlichem Interesse Altmetalle für die Neuproduktion besonders zu schätzen, weil sie dadurch immens Geld einsparen. Deshalb werden Altmetalle sortiert, aufgearbeitet und wiederverwendet. Die Ankaufspreise ändern sich hierbei täglich und richten sich nach der Metallart. Kupfer ist aktuell beispielsweise höher dotiert, als Zinn. Desto reiner das Metall, desto höher liegt auch der Wert. Aber auch für Aluminium, Blech, Eisen, Stahl oder Zink lassen sich gute Preise erzielen. Ein Blick in den Keller, auf den Dachboden oder in die Garage kann sich sicher lohnen. Was an Mengen dort vor sich hin rostet ist kein Müll, sondern kann noch bares Geld bringen, dass von Schrottankauf in Solingen direkt beim Ankauf ausgezahlt wird.

Kurzzusammenfassung

Durch den mobilen Schrottankauf in Solingen ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

