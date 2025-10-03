ESGold sichert sich strategische Partnerschaft mit Ocean Partners über 9 Mio. C$, während Arbeiten bei Montauban fortgesetzt wer

Nicht verwässernde Fazilität stärkt Finanzposition und sichert langfristigen globalen Absatzweg für Gold- und Silber-Doré von Montauban

Vancouver, BC - 2. Oktober 2025 / IRW-Press / ESGold Corp. (ESGold oder das Unternehmen) (CSE: ESAU | OTCQB: ESAUF | FWB: Z7D) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Ocean Partners UK Ltd. (Ocean Partners) eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich einer Vorauszahlungs- und Betriebskapitalfazilität in Höhe von bis zu 9 Millionen CAD unterzeichnet hat. Das Abkommen stellt einen bedeutsamen Meilenstein für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekts Montauban in Quebec dar und begründet gleichzeitig eine langfristige Partnerschaft mit einem führenden internationalen Metallhändler.

Wesentliche Bedingungen der Fazilität

- Umfang der Fazilität: Bis zu 9 Mio. CAD, die in zwei Tranchen in Anspruch genommen werden können

- Zweck: Unterstützt die Fertigstellung der Verarbeitungsanlage bei Montauban und stellt Betriebskapital bereit

- Plan für die Inanspruchnahme:

o Erste Tranche von 3 Mio. C$ verfügbar, etwa drei Monate vor der voraussichtlichen Phase-1-Produktion (erwartet im Februar 2026).

o Zweite Tranche von 6 Mio. C$ verfügbar, etwa fünf Monate vor der Phase-2-Produktion (erwartet im März 2027).

- Rückzahlung: Rückzahlung der Fazilität durch Doré-Lieferungen gemäß den strukturierten Zeitplänen pro Tranche

- Abnahmevertrag: Ocean Partners wird 100 % der Gold- und Silber-Doré-Produktion vom Berge- und Pfeilerkopfmaterial von Montauban erwerben, vorbehaltlich einer Mindestliefermenge von 50.000 oz Gold und 1.000.000 oz Silber.

- Preisbestimmung und Zahlungen: Zahlbar in Gold und Silber bei LBMA/COMEX-Begleichung, mit vorläufiger Barzahlung von 90 % am ersten Werktag nach der Lieferung

- Zinssatz: 3M SOFR + 7 % p. a., wobei eine Bearbeitungsgebühr von 1 % von den Inanspruchnahmen abgezogen wird.

Die Fazilität unterliegt den üblichen Vorbedingungen, einschließlich des Abschlusses endgültiger Abkommen, einer Kaufprüfung durch den Kreditgeber sowie einer Bestätigung der Bau- und Produktionszeitpläne.

Gordon Robb, CEO von ESGold, sagte:

Dieses Abkommen mit Ocean Partners ist ein bedeutsamer Schritt nach vorne für ESGold. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem solch erstklassigen globalen Konzern. Diese Fazilität stärkt unsere Finanzposition erheblich und verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Weiterentwicklung von Montauban. Die Unterstützung von Ocean Partners stellt sicher, dass die Schuldverschreibungen durch den operativen Cashflow und nicht durch eine Aktienkapitalverwässerung bedient werden, während gleichzeitig ein stabiler langfristiger Absatzweg für das bei Montauban geförderte Gold- und Silber-Doré geschaffen wird. Wir freuen uns darauf, das Projekt Montauban gemeinsam weiterzuentwickeln und eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen, die das Wachstum von ESGold auch in Zukunft unterstützt.

Eine gestärkte Finanzplattform

Diese Partnerschaft mit Ocean Partners verbessert die Bilanz von ESGold und sichert dem Unternehmen einen weltweit renommierten Partner für die Weiterentwicklung des Projekts Montauban. Die Vorauszahlungsfazilität stärkt nicht nur das Betriebskapital und bietet zusätzliche finanzielle Flexibilität, sondern richtet die Rückzahlung auch direkt an der Produktion aus, wodurch sichergestellt wird, dass die Schuldverschreibungen durch den operativen Cashflow und nicht durch eine Aktienkapitalverwässerung bedient werden. Die begleitende Abnahmevereinbarung schafft einen stabilen, langfristigen Absatzweg für das gesamte bei Montauban produzierte Gold- und Silber-Doré und sorgt so für Sicherheit bei der Umsatzrealisierung und stärkt das wirtschaftliche Fundament des Projekts. Zusammen bieten diese Elemente ESGold eine stärkere Plattform, um seine Meilensteine während des Bauprozesses zu erreichen und in die Cashflow-Generierung überzugehen.

Brent Omland, CEO von Ocean Partners, sagte:

Das Projekt Montauban ist genau jene Art von innovativer Möglichkeit, an der wir uns gerne beteiligen. ESGold hat einen wirtschaftlich machbaren Weg für die Edelmetallproduktion aus Berge und Oberflächengestein gefunden. Wir freuen uns über die langfristige Partnerschaft mit dem Team von ESGold und sind begeistert vom langfristigen Potenzial in dieser Region von Quebec.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Dieses Abkommen gewährleistet eine solide Finanzierungslösung mit einem erstklassigen Vertragspartner. Durch die direkte Ausrichtung der Finanzierung auf Produktionsmeilensteine reduziert ESGold das Finanzierungsrisiko und stärkt gleichzeitig seine Fähigkeit, bei Montauban einen kurzfristigen Cashflow zu generieren. Die Partnerschaft bestätigt erneut die Strategie des Unternehmens, genehmigte Projekte mit geringen Investitionskosten voranzutreiben, die hohe Margen generieren und gleichzeitig die Verwässerung minimieren sollen.

Die nächsten Schritte

- Die Errichtung von Montauban wird fortgesetzt - die Fertigstellung ist für Mitte des vierten Quartals 2025 vorgesehen.

- Die Ergebnisse der Konzentrattests von Montauban werden in den kommenden Wochen erwartet.

- Die Vorbereitungsarbeiten und die Validierung in Kolumbien gehen gut voran, wobei die Finanzierung zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen vorhanden ist.

- Ein umfassendes geologisches 3D-Modell von Montauban, das zurzeit erstellt wird, soll die Ergebnisse der ANT-Untersuchung integrieren und als Leitfaden für die systematische Exploration dienen.

- Die Explorationen bei Montauban werden fortgesetzt und umfassen systematische Bohrungen, um die Bedeutung der Lagerstätte auf regionaler Ebene hervorzuheben.

Dieses Abkommen mit Ocean Partners stärkt die Position von ESGold als vollständig finanziertes Unternehmen mit der finanziellen Stärke, den strategischen Partnerschaften und der operativen Bereitschaft, um Montauban in Produktion zu bringen. Angesichts der Fortsetzung der Bauarbeiten, der laufenden Explorationsinitiativen sowie eines erstklassigen Partners, der sich nun dem Projekt angeschlossen hat, baut ESGold eine skalierbare Plattform auf, die konzipiert wurde, um kurzfristigen Cashflow, langfristiges Entdeckungspotenzial und einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen.

Über ESGold Corp.

ESGold Corp. (CSE: ESAU | OTCQB: ESAUF | FWB: Z7D) ist ein vollständig genehmigtes und vollständig finanziertes Bergbauunternehmen in der Vorproduktionsphase, das ein skalierbares Modell für sauberen Bergbau in Nord- und Südamerika vorantreibt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Gold-Silber-Projekt Montauban in Quebec, wird zurzeit errichtet und soll im Jahr 2026 mit der Produktion beginnen. ESGold treibt außerdem ein Joint Venture in Kolumbien voran, das eine der produktivsten Goldregionen Südamerikas für die erneute Verarbeitung von Berge und die systematische Exploration validiert. Mit einer zweigleisigen Strategie, die auf den Cashflow von heute und die Entdeckungen von morgen setzt, baut ESGold eine Plattform für sauberes, nachhaltiges Wachstum und einen langfristigen Aktionärswert auf.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte ESGold Corp. unter +1-888-370-1059 oder besuchen Sie die Website esgold.com

Für weitere Informationen oder um direkt Kontakt aufzunehmen, wenden Sie sich bitte an Gordon Robb, CEO von ESGold Corp., unter gordon@esgold.com oder telefonisch unter 250-217-2321.

Im Namen des Board of Directors

ESGold Corp.

Paul Mastantuono

Chairman & COO

info@esgold.com

+1-888-370-1059

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die zukünftige Produktion, den Cashflow, die Explorationsergebnisse, die Wirtschaftlichkeit des Projekts und die Genehmigungen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die das Management für aktuell hält, jedoch mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Diese Risiken sind in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ detailliert beschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. ESGold lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

