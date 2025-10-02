Argyle Resources Corp. gibt Update zu Bohrungen im REE-Projekt Clay Howells

Calgary - 2. Oktober 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinem laufenden Diamantkern-Bohrprogramm auf dem Seltenerdprojekt (REE-Projekt) Clay Howells im Nordwesten Ontarios bekanntgeben zu können.

Im Rahmen des Programms wurden bereits vier Bohrlöcher niedergebracht, das fünfte ist derzeit in Arbeit. Ein bedeutendes Highlight ist die Entdeckung eines 5,9 Meter langen Abschnitts mit Magnetit-geschichtetem Karbonatit in Bohrloch CH-25-04. Diese Entdeckung ist besonders vielversprechend, da die vorläufige Analyse das Vorhandensein eines hochgradigen Seltenerdsystems (REE-Systems) bestätigt und damit das Potenzial der Liegenschaft untermauert. Das Unternehmen knüpft aktiv an diesen Erfolg an, indem es die aktuelle Bohrung CH-25-05 im Gebiet derselben magnetischen Anomalie durchführt.

Fortschritt der Diamantkernbohrungen

In der vergangenen Woche vom 21. bis 29. September hat Argyle bei seinem Bohrprogramm bedeutende Fortschritte erzielt. Es wurden insgesamt 1.231 Meter gebohrt, was einem Durchschnitt von 102,6 Metern pro Tag entspricht. Die Bohrungen kommen wie geplant voran, wobei im Bohrloch CH-25-05 (2025-AR-001) derzeit 267 von geplanten 300 Metern erreicht sind. Dieser stetige Fortschritt gibt uns die Gewissheit, dass wir mit unserem Bohrplan auf Kurs sind. Es wird erwartet, dass die Bohrungen in Kürze abgeschlossen werden. Anschließend wird das nächste geplante Bohrloch, 2025-AR-006-b, in Angriff genommen.

Zusammenfassung der wichtigsten Bohrergebnisse

Signifikante Mineralisierung in Bohrloch CH-25-04: Ein bemerkenswerter Abschnitt mit Magnetit-geschichtetem Karbonatit wurde zwischen 165,25 und 171,15 Metern (in einem 5,9 Meter langen Abschnitt) gefunden.

Die Ergebnisse der Clay-Howells-Bohrungen der vergangenen Woche waren ermutigend. In Bohrloch CH-25-04 stieß das Team zwischen 165 und 171 Metern auf eine magnetitreiche Karbonatitzone, eine Gesteinsart, die bekanntermaßen Seltene Erden enthält. Mobile XRF-Messungen bestätigten das Vorhandensein von Cer, Lanthan, Neodym und Praseodym. Damit ist dieser Abschnitt einer der vielversprechendsten, die im Rahmen des Programms bisher gefunden wurden. Die aktuelle Bohrung CH-25-05 hat derzeit 267 Meter der geplanten Tiefe von 300 Metern erreicht und hauptsächlich rosa und grauen Syenit nachgewiesen. Zwar wurde in diesem Bohrloch noch kein Karbonatit gefunden, doch aufgrund seiner Nähe zu CH-25-04 bleibt es ein Ziel von hoher Priorität. Nachstehend finden Sie die Ergebnisse dieser Woche:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81255/Argyle_021025_DEPRCOM....

Abbildung 1: Mit Magnetit geschichteter Karbonatit in Bohrloch CH-25-04

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81255/Argyle_021025_DEPRCOM....

Abbildung 2: Rosa Syenit; die in Bohrloch CH-25-05 am häufigsten gefundene Einheit.

Jeffrey Stevens, CEO von Argyle Resources, kommentierte:

Wir machen mit unserem Clay-Howells-Bohrprogramm gute Fortschritte, und die ersten Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Geologie der Liegenschaft. Die Entdeckung von mit Magnetit geschichtetem Karbonatit in CH-25-04 ist eine wichtige Entwicklung, die unser geologisches Modell unterstützt und dazu beitragen wird, zukünftige Ziele auf dem gesamten Projektgelände zu verfeinern.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, dem Abstecken und der Evaluierung von Rohstoffliegenschaften in Nordamerika befasst. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia, Lac Comporté und Saint Gabriel in Québec sowie am Seltenerdprojekt Clay Howells in Ontario. Es unterhält zudem eine Forschungspartnerschaft mit dem INRS, einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird.

Qualifizierte Person

George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Argyle Resources Corp.

Jeffrey Stevens

540 5 Ave SW, Suite 1410

T2P 0M2 Calgary, AB

Kanada

email : jeff@argyleresourcescorp.com

Pressekontakt:

Argyle Resources Corp.

Jeffrey Stevens

540 5 Ave SW, Suite 1410

T2P 0M2 Calgary, AB

email : jeff@argyleresourcescorp.com