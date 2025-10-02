Lyken.AI von globalem Marktführer im Bereich Technologie als Cloud-Dienstleister aufgenommen

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2025 / Alset AI Ventures Inc. (TSX-V: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R6, WKN: A40M0J) (Alset AI oder das Unternehmen), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das Innovationen durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Flaggschiff-Cloud-Computing-Unternehmen Lyken.AI (Lyken) als Cloud Services Provider (CSP) in das Dell Technologies Canada Partner Program (das Dell Partnerprogramm) aufgenommen wurde.

Die Aufnahme in das Dell Partnerprogramm positioniert Lyken als anerkannten Cloud Services Provider (CSP), wodurch das Unternehmen die Infrastruktur, die Hardware und die Dienste von Dell für Unternehmen in seine Plattform integrieren kann. Im Rahmen des Programms wird Lyken voraussichtlich das globale Ökosystem und die branchenführenden Technologien von Dell nutzen, um sichere, skalierbare und leistungsstarke Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen und Entwickler anzubieten.

Die wesentlichen Vorteile der Aufnahme von Lyken in das Dell Partnerprogramm beinhalten:

- Zugang zu Dells Infrastruktur- und Multi-Cloud Stack - stellt Technologien auf Unternehmensniveau für schnelle, zuverlässige und skalierbare KI-Workloads bereit

- Unterstützung bei Markteinführung, Co-Marketing und Nachfragegenerierung - ermöglicht es Lyken, die Kundenakzeptanz sowie die Sichtbarkeit der Marke durch das globale Partnernetzwerk von Dell zu beschleunigen

- Anspruch auf Rabatte beim Verkauf von Produkten und Lösungen von Dell - stärkt die Fähigkeit von Lyken, in Wachstum zu reinvestieren und gleichzeitig Kosteneffizienz für Kunden zu erzielen

Kurtis Krack, President von Lyken, sagte: Die Aufnahme in das Dell Technologies Partnerprogramm ist ein bedeutsamer Meilenstein für Lyken. Dies spiegelt nicht nur die Strategie unserer Cloud-Computing-Plattform wider, sondern ermöglicht es uns auch, unseren Kunden Zugang zu einer Infrastruktur und Dienstleistungen auf Unternehmensniveau zu bieten, die das Vertrauen einiger der größten Unternehmen der Welt genießen. Dies hilft uns dabei, unser Wachstum zu beschleunigen und kanadischen und nordamerikanischen Innovatoren moderne Lösungen anzubieten.

Greg Griffiths, District Manager von Dell Canada, sagte: Als Mitglied des Dell Technologies Partnerprogramms tritt Lyken einem Netzwerk von Branchenführern bei, die sichere, zuverlässige und skalierbare Cloud-Dienste anbieten. Das Programm soll es Partnern ermöglichen, ihren Kunden jene Tools und Ressourcen bereitzustellen, die sie benötigen, um den Anforderungen der heutigen digitalen Wirtschaft gerecht zu werden.

Über Lyken.AI

Lyken ist ein Flaggschiff-Cloud-Computing-Unternehmen, das sich zu 100 % im Besitz von Alset AI befindet und dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung einer skalierbaren, leistungsstarken Computing-Infrastruktur für Workloads in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gerichtet ist. Durch die Kombination von Hardware auf Unternehmensniveau mit flexiblen Cloud-basierten Lösungen bietet Lyken Entwicklern, Forschern und Unternehmen jene Rechenleistung, die sie für die Innovation, das Training und den Einsatz moderner KI-Systeme benötigen.

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist eine KI-fokussierte Venture-Investment-Plattform, die auf das Sourcing, die Finanzierung und die Entwicklung von Unternehmen in der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Unternehmen ist bestrebt, Anlegern einen diversifizierten Zugang zu neuen Anwendungen und Infrastruktureinrichtungen, die Fortschritte in der KI-Technologie ermöglichen, zu bieten.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange (die TSXV) noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) in Bezug auf das Unternehmen enthalten, darunter Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen und potenziellen Vorteilen des Dell-Partnerprogramms für Lyken, das Unternehmen, die Lyken.AI-Plattform und deren Kunden; den kurz- und langfristigen Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens und von Lyken, die Expansion von Lyken durch das Dell Technologies Partnerprogramm, die Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie die strategische Ausrichtung und die Geschäftspläne des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, Investoren ein diversifiziertes Engagement in neuen Anwendungen und Infrastrukturen zu bieten, die Fortschritte in der KI-Technologie ermöglichen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie werden, beabsichtigen, antizipieren, könnten, sollten, dürfen, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen, potenziell, projizieren, annehmen, erwägen, glauben, sollen, geplant und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift Risks and Uncertainties im jüngsten Lagebericht (MD&A) und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

QUELLE: Alset AI Ventures Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

