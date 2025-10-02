Körner Medien übernimmt Optimind Media - Fokus auf ADHS, Aufmerksamkeit, Lernen und Entwicklung

Körner Medien erweitert mit Optimind Media sein Programm: Gemeinsam mit dem Oberstebbrink Verlag entsteht ein starkes Angebot zu ADHS, Lernen und Entwicklung - für Eltern, Fachkräfte und Therapeuten.

Die Körner Medien hat den Verlag Optimind Media, bisher Teil des Wiesbadener Optimind Instituts, übernommen. Zusammen mit dem traditionsreichen Oberstebrink Verlag, der echte Bestseller wie _Das ADS-Buch_ oder _ADS - Das Erwachsenenbuch_ veröffentlicht verlegt, wächst ein starkes Programm, das wissenschaftlich basierte Literatur mit praxisnaher Orientierung verbindet.

Während Oberstebbrink für fundierte Elternratgeber und qualitativ hochwertige Kinderbücher steht, ergänzt Optimind das Portfolio um spezialisierte Titel wie _ADS. Eltern als Coach_, _ADS. TopFit beim Lernen_, die Reihe _ADS - Die TopTipps für Eltern_ sowie das multimediale Opti-Training-Programm in Eltern- und Therapeutenversion. Damit wird ein Rundumpaket angeboten, das Eltern, Kindern, Fachkräften und Therapeuten gleichermaßen Orientierung gibt.

"Wir sehen einen wachsenden Bedarf an fundierten, verständlichen und praxisnahen Informationen besonders im Bereich der Neurodiversität und Resilienz", so der Inhaber des Freiburger Verlags, Gernot Körner. "Mit der Verbindung von Oberstebbrink und Optimind können wir jetzt ein noch umfassenderes Programm bieten, das von bewährten Klassikern bis zu hochspezialisierten Trainings reicht. Dabei profitieren wir stetig von der wissenschaftlichen Forschung des Instituts und von dessen umfassenden Fortbildungsprogramm für Laien und Profis."

Ein erster neuer Titel unterstreicht diese Richtung: Dr. Walter Hultzsch: _Hey Mama, schau mir in die Augen - und sprich mit mir_ (ISBN 978-3-96304-072-6). Der erfahrene Kinderarzt zeigt darin, wie Bindung, Blickkontakt und frühe Kommunikation das kindliche Gehirn formen und die Entwicklung fördern.

Mit der Übernahme positioniert sich Körner Medien als einer der führenden Verlage im deutschsprachigen Raum, wenn es um wissenschaftlich basierte Medien zu ADHS, Aufmerksamkeit, Lernen und Entwicklung geht - und baut sein Programm Schritt für Schritt weiter aus.

Zur Körner Medien gehören zudem der pädagogische Fachbuchverlag BurckhardtHaus und spielen und lernen.

Die Körner Medien UG vereint mit Oberstebrink, BurckhardtHaus, Optimind Media sowie spielen und lernen mehrere Imprints unter einem Dach. Ziel des Unternehmens ist es, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, damit sie selbstbewusst ihr Leben gestalten, Verantwortung für sich und andere übernehmen und Urteilsfähigkeit entwickeln - als Grundlage für die aktive Mitgestaltung unserer Gesellschaft. Zentrales Leitmotiv ist die Überzeugung, dass Kinder sich im freien Spiel am besten entfalten. Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftler:innen und erfahrenen Praktiker:innen entstehen Kinderbücher, Elternratgeber und Fachliteratur für Pädagog:innen, Lehrkräfte und Therapeut:innen - Bücher, die Freude bereiten und zugleich die Entwicklung von Kindern nachhaltig fördern.

Besuchen Sie uns auf der Buchmesse in Frankfurt vom 15. bis 19. Oktober 2025 in Halle 3.0 Stand E 152 und E 156, dem Bücherfestival in Baden-Baden vom 7. bis 9. November oder der Swissdidac in Bern vom 19. bis 21. November Halle 3.2 Stand V08

Unsere Vorschau und weitere Informationen finden Sie unter: www.oberstebrink.de

