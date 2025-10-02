So viel blinde Erotik bei der Venus 2025 in Berlin

26. September 2025

Jedes Jahr trifft sich die Erotik-Branche in Berlin und zeigt ihre Produkte für Liebe, Erotik und Sex. Dazu gehören die Spielzeuge für Erwachsene, sowie die Darsteller und Darstellerinnen der Erotikfilme.

Zum 9. Mal gab es am Freitag den 26. September „Erotik zum Anfassen“ mit blinder Erotik. Denn so oft gibt und gab es bereits spezielle Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen auf der größten Erotik- und Lifestyle-Messe in Europa. Diese Sonderführung ist eine tolle Kooperation zwischen der Venus und dem Berliner blinden- und Sehbehindertenverein ABSV. Ein blindes Mitglied hatte 2016 die Idee und konnte die Venus und den ABSV zur Umsetzung bewegen. Ein grandioses Highlight in der deutschen Messelandschaft – mit Vorbild-Charakter.

2026 findet dann diese Führung zum 10. Mal statt!

Seit Anfang an führt die Hamburger Drag-Queen Ella Mortadella über die Venus-Ausstellung, mit viel Witz, Charme und Hamburger Schnauze. Sie ist da immer sehr bunt und extravagant gekleidet. Für Sehende ein echter Hingucker.

Dieses Mal konnten Peitschen aus dem S/M-Bereich per Hand begutachtet werden und auch etwas ausprobiert werden. Wobei so eine Peitsche im Bett sicher mehr her macht.

Ein weiterer Stand präsentierte Mastubatoren, Pulsatoren, Vibratoren und anderes elektronisches Liebes-Spielzeug. Auch hier durfte Hand angelegt werden. So ein Elektro-Mastubator auf der Hand erzeugt da schon ein ganz besonderes Gefühl – oder zwischen den Hosenbeinen.

House-Dolls sind die großen fast lebensechten Puppen, die auch großes Interesse bei der Blindenführung erzeugte. Da ließen sich die blinden Gäste es sich nicht zweimal sagen, als es ums Anfassen und Betasten ging. 3600 Euro kostet so eine Wunderpuppe im hohen Preissegment. Manche können sogar sprechen. Ella Mortadella monierte, dass es noch keine Ella-Mortadella-Puppe gibt. Vielleicht nächstes Jahr?

Diese Dolls können auf Wunsch sogar das Aussehen der Liebsten und des Geliebten annehmen – Produktion auf Wunsch. Marilyn Monroe und Brad Pitt sind machbar.

Da konnte sich die weite Fantasie der blinden und sehbehinderten Führungsgäste voll entfalten und Ideen mit nach Hause mitgenommen werden.

Ingwer ist in der Naturmedizin ein wichtiger Faktor. Nun auch beim Liebesspiel. Denn eine Firma brachte ein Spray und Öl auf den Markt, dass beim Liebesspiel eingesetzt werden kann. Lustvoll der Geliebten Ingweröl aus dem Bauchnabel schlecken – wer‘s mag! Die Produkte konnten auf Hand und Zunge getestet werden.

Mehr flüssige Erotik gab es da bei Weinfly. Die schwäbische Firma stellte mit dem gleichen Namen einen erotischen Alkopop aus Wein her. Alle durften ausgiebig probieren und waren begeistert. Egal ob es die Lust steigert – es schmeckt!

Beim Cocktailrocker gab es einen kleinen Caramel-Rum-Cocktail zu probieren. Auch ein sehr leckeres Getränk.

Dann neu und umwerfend waren die Interviews zum Schluß. Denn die Porno-Darstellerin Lola und der Darsteller und Chris Gunn stellten sich den Fragen von Ella Mortadella und den blinden Besuchern. Das war ein echtes Highlight am Ende der großartigen Führung.

Lola und Chris kamen super sympathisch rüber und zeigten, dass die Darsteller der Branche auch nur Menschen sind – nur ihr Beruf ist doch etwas anders geartet. Die Leute erfuhren, dass Frauen eher hauptberuflich den Job machen, Männer dagegen weniger. Man muss hier auch super viel Spaß am Sex haben und exhibitionistisch veranlagt sein. Wenn sich die Darsteller aber nicht mögen und Sympathie herrscht, dann wird es kein guter Dreh.

Sex im Film ist Job und Geschäft. Sex privat ist ganz was Anderes, denn da spielt Liebe und Romantik eine große Rolle.

Zwei prima Menschen, die hier einen Einblick in eine „verrufene“ Branche gaben.

Nach den tollen Führungen hatten die blinden und sehbehinderten Besucher noch Zeit selbständig die Messe zu erkunden und sich mit den Models fotografieren zu lassen. Anscheinend waren an diesem Freitag nicht viele Models/ Darstellerinnen an den Ständen anzutreffen.

Es gab wieder jede Menge Striptease-Shows, wo sich die Männer und einige Frauen die Augen wund guckten.

Viele Menschen reden ja schlecht über diese Branche, doch der Besucherstrom und die großen Umsätze zeigen, dass die Menschen die Artikel des Adult Entertainment doch mehr kaufen, als die negativen Aussagen vieler Menschen es vorgeben.

Anyway, es war wieder eine tolle Führung mit Ella Mortadella, die begeisterte. Die Venus-Geschäftsführung übernimmt hier alle Kosten und die Führungsbesucher müssen keinen Cent berappen. Bei anderen Messen müssen die blinden Besucher bei solchen Führungen den Eintritt bezahlen.

2026 ist die 10. Führung und Jubiläum. Da wird dann sicher dieses brillante Führungs-Highlight gebührend gefeiert.

Bericht: Hans Peter Sperber