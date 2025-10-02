Humanoid Global kündigt strategische Investition in Apptronik an, ein führendes Unternehmen für KI-Robotik und humanzentriertes

- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC & Austin, Texas - 2. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und embodied KI konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass er sich zu einer indirekten strategischen Investition in Höhe von 64.500 US$ in Apptronik, Inc. (Apptronik) über einen privaten, nicht offengelegten Fonds verpflichtet hat, der Aktien von Apptronik hält. Das Unternehmen erwartet eine Kapitalerklärung.

Apptronik ist ein Unternehmen, das sich mit humanzentrierter Robotik befasst und KI-gesteuerte Roboter entwickelt, die die Menschheit in vielen Lebensbereichen unterstützen. Das preisgekrönte Flaggschiff des Unternehmens, der humanoide Roboter Apollo, ist auf eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Menschen ausgelegt, um die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verbessern und zu verändern. Apollo wird bereits bei einem etablierten europäischen Automobilhersteller in den Bereichen Produktion und Logistik getestet. Apptronik unterhält Partnerschaften mit einem namhaften KI-Forschungslabor, um die Kommerzialisierung von Apollo weiter voranzutreiben. Das Unternehmen plant außerdem, in die Bereiche Einzelhandel, Gesundheitswesen und Heimanwendungen zu expandieren.

Wir gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen humanoiden Robotern und Menschen den Eckpfeiler für den Erfolg dieser Branche und ihr transformatives Potenzial bilden wird. Was Apptronik auszeichnet, ist das Engagement für humanzentriertes Design, das auf jahrelanger Erfahrung basiert. Diese Philosophie stellt die menschliche Erfahrung in den Vordergrund und gibt dieser Priorität deutlichen Vorrang gegenüber traditioneller Automatisierung. Mit einem flexiblen, beratenden Ansatz will Apptronik eine Alternative zu starren, systemorientierten Designstrategien bieten und das wahre Potenzial der menschlich-humanoiden Zusammenarbeit fördern, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global.

Humanzentriertes Design ist ein Innovationsansatz, der von den Bedürfnissen, Erfahrungen und Einschränkungen der Menschen ausgeht und Lösungen um diese herum entwickelt, anstatt Menschen zu zwingen, sich der Technologie anzupassen.

Apptronik wurde 2016 als Ausgründung des Human Centered Robotics Lab der University of Texas ins Leben gerufen und hat sich auf die Entwicklung verschiedener Robotersysteme konzentriert, was schließlich zur Entwicklung von Apollo führte apptronik.com/about-us

. Apollo wurde dieses Jahr mit dem 2025 Innovation by Design Award von Fast Company ausgezeichnet, nachdem es bereits in die Listen 2025 CNBC Disruptor 50 und Automotive News All-Stars aufgenommen wurde apptronik.com/news-collection/apptronik-dominates-industry-awards

.

Am 18. März 2025 gab Apptronik den Abschluss der überzeichneten Serie-A-Runde im Umfang von 403 Mio. $ bekannt, die von einem Konsortium prominenter Venture-Capital- und Technologieunternehmen angeführt wurde und an der sich neue strategische Investoren und Industriepartner beteiligten apptronik.com/news-collection/apptronik-closes-additional-series-a-funding

.

Die Investition ist noch nicht abgeschlossen und unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen wird in einer künftigen Pressemitteilung weitere Einzelheiten über die Investition und den Fonds bekannt geben.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und umfassen unter anderem Aussagen zu (i) den Geschäftsplänen, Strategien und Zielen des Unternehmens; (ii) die erwarteten Vorteile der indirekten Investition des Unternehmens in Apptronik; (iii) das erwartete Wachstum, die Skalierbarkeit und die Kommerzialisierung der Technologie von Apptronik; (iv) die potenzielle zukünftige Marktgröße und Akzeptanz von humanoider Robotik und verkörperter KI; (v) allgemeine Branchentrends, Prognosen und Chancen; und (vi) den Abschluss der Investition des Unternehmens in Apptronik. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie antizipieren, erwarten, beabsichtigen, planen, glauben, schätzen, prognostizieren, potenziell, möglich, wahrscheinlich, könnte, wird, sollte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit dem aufstrebenden Charakter der humanoiden Robotik- und KI-Branche; technologische Risiken und Unsicherheiten; Wettbewerb; Abhängigkeit von Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, Investitionen zu identifizieren, zu strukturieren und durchzuführen; die Leistung der Portfoliounternehmen; Risiken, die mit dem Halten und Bewerten von Wertpapieren privater Unternehmen verbunden sind; die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der geplanten indirekten Investition des Unternehmens in Apptronik; regulatorische Risiken, einschließlich solcher im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und neuen Technologien; sowie andere Faktoren, die unter Risikofaktoren in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen, und es sollte sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

