Tourismus schafft Perspektiven - Zum Welttourismustag wirbt das Südamerika Reiseportal für fairen Kulturdialog

Anlässlich des heutigen Welttourismustags macht das Südamerika Reiseportal auf die Rolle des Tourismus für wirtschaftliche Teilhabe aufmerksam.

[Landsberg, 1. Oktober 2025] - Anlässlich des heutigen Welttourismustags macht der auf Individual- und Gruppenreisen nach Südamerika, Mittelamerika und in die Karibik spezialisierte Reiseveranstalter Südamerika Reiseportal auf die oft unterschätzte Bedeutung des Tourismus für wirtschaftliche Teilhabe und kulturellen Austausch in Lateinamerika aufmerksam.

"Tourismus ist mehr als Erholung - er ist im besten Falle eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen", sagt Christof Sauer, Inhaber des Familienunternehmens. "In vielen Regionen leistet der internationale Tourismus einen direkten Beitrag zur Existenzsicherung - wenn er nachhaltig gestaltet ist."

"Im Jahr 2021 gab es in Lateinamerika und der Karibik insgesamt 20,28 bzw. 2,35 Millionen Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Reise- und Tourismusbranche." (Source: https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/opportunities-in-...) Und die Tendenz ist weiter steigend. Vom Guide im Regenwald über die Betreiber:innen kleiner Lodges bis hin zu Kunsthandwerker:innen: Reisegäste ermöglichen mit ihrer Entscheidung für lokale Angebote konkrete Perspektiven.

Das Südamerika Reiseportal arbeitet seit Jahren bevorzugt mit Agenturen zusammen, die regionale Anbieter im Programm haben. "Wir möchten, dass unsere Kunden ein Land wirklich erleben - nicht nur Sehenswürdigkeiten abhaken", erklärt Christof Sauer.

Begegnung auf Augenhöhe statt Folklore-Kitsch

Ob bei einem Besuch einer indigenen Gemeinde in Panama, beim Kochkurs mit einer kolumbianischen Familie oder mit den Mitarbeiter:innen einer ökologischen Lodge in Costa Rica - der Austausch mit Einheimischen sei nicht nur ein Highlight jeder Reise, sondern fördere auch interkulturelles Verständnis.

"Viele unserer Gäste sind über 50, weltoffen, sehr informiert und reisen bewusst", berichtet Sauer. "Sie interessieren sich für die Geschichte der Länder, für Sprachen, Lebensstil und Kultur. Genau dafür schaffen wir Räume."

Nachhaltig planen - sinnvoll reisen

Gleichzeitig ruft Christof Sauer dazu auf, Reisen bewusster zu gestalten: "Langstreckenflüge haben ihren Preis. Aber wenn wir Menschen begegnen, die durch Tourismus eine Lebensgrundlage erhalten, verändert sich der Blick. Wer länger bleibt, lokal konsumiert und sich wirklich für die Kultur interessiert, kann selbst als Gast etwas zurückgeben."

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Südamerika Reiseportal

Herr Christof Sauer

Graf-von-Stauffenberg-Str. 15

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 08191-33111850

fax ..: 08191-331118599

web ..: https://www.suedamerika-reiseportal.de/

email : info@suedamerika-reiseportal.de

Der familiengeführte Reiseveranstalter und Reisevermittler Südamerika Reiseportal mit Sitz in Landsberg ist seit bald 25 Jahren auf Reisen nach Südamerika, Mittelamerika und in die Karibik spezialisiert. Zielgruppe sind sowohl Individualreisende als auch Reisende in der Kleingruppe. Im Fokus stehen persönliche Beratung, individuelle Betreuung und nachhaltige Reiseerlebnisse.

Pressekontakt:

Südamerika Reiseportal

Herr Christof Sauer

Graf-von-Stauffenberg-Str. 15

86899 Landsberg

fon ..: 08191-33111850

email : info@suedamerika-reiseportal.de