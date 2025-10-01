Integral Metals Corp. legt umfassende Analyse der geochemischen Bodenuntersuchung auf dem Projekt KAP vor

Über 2.000 Bodenproben analysiert - 818 Proben von B-Horizont ergaben mehrere Anomalien mit Werten von bis zu 11

Calgary, Alberta, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, den Abschluss und die Zusammenstellung seiner geochemischen Bodenuntersuchung 2025 auf dem Projekt KAP in den Mackenzie Mountains, Northwest Territories, bekannt zu geben. Das Programm wurde konzipiert, um die geochemischen Reaktionen in Oberflächennähe im Bereich des Vorkommens Main systematisch zu bewerten und einen Datensatz zu erstellen, der als Leitfaden für zukünftige Explorationen fungieren soll.

Im Rahmen des Programms 2025 wurden insgesamt 2.164 Bodenproben entnommen, davon 2.040 vom B-Horizont - jenem Material, das sich am besten für die Erkennung subtiler geochemischer Abweichungen eignet. Die Probenaufbereitung wurde von ALS Canada Ltd. in Yellowknife, Northwest Territories, durchgeführt, wo das Erdreich auf -180 µm gesiebt und pulverisiert wurde. Die Analysearbeiten wurden von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, durchgeführt, wobei ein Aufschluss aus vier Säuren angewendet wurde, gefolgt von ICP-MS- (ME-MS61L) und ICP-AES-Methoden für Erzgehalte (ME-OG62, Zn-OG62), um eine breite Palette von Elementen zu erfassen, einschließlich Zink, Blei, Cadmium, Thallium, Barium und Strontium. Es wurden umfassende Qualitätssicherungs- und -kontrollprotokolle implementiert, wobei 174 Feldduplikate und 117 zertifizierte Referenzmaterialien eingefügt wurden, die eine Reproduzierbarkeit zeigten und innerhalb akzeptabler Grenzwerte für Zink, Blei, Cadmium sowie andere Schlüsselelemente lagen.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Anomaliewerte über das Bodenuntersuchungsraster. Zur Bewertung der Anomalien wandte das Unternehmen ein zusammengesetztes Anomaliebewertungssystem an, das auf zwölf unabhängigen geochemischen Kriterien basiert, einschließlich Schwellenwerte für einzelne Elemente und Verhältnisse von Elementen. Die Werte wurden für alle 2.040 Proben vom B-Horizont berechnet, von denen 1.222 keine oder nur eine einzige Anomalie aufwiesen und als Hintergrundwerte erachtet wurden. Die übrigen 818 Proben wiesen zwei oder mehr Anomalien auf, mit zusammengesetzten Werten zwischen 2 und 11. Zwei Proben - weniger als 0,1 % des Datensatzes - erreichten einen Höchstwert von 11, während 128 Proben (6,3 %) Werte von 7 oder höher aufwiesen. Ein Großteil der Proben mit hohen Werten war auf die unmittelbare Umgebung des Vorkommens Main konzentriert, wobei weitere Anhäufungen den Verläufen an anderen Stellen des Rasters folgten.

Wir verfügen nun über einen klaren Datensatz, der interessante Bereiche im Umfeld des Vorkommens Main verdeutlicht. Diese Ergebnisse stellen eine solide Basis für die Planung der nächsten Explorationsphase dar, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals.

Das Unternehmen wird nun den geochemischen Bodendatensatz in die bestehenden geologischen Kartierungen, Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen integrieren. Der Schwerpunkt der anschließenden Explorationen wird auf Zonen liegen, in denen sich durchgehend hohe Anomaliewerte mit strukturellen Merkmalen überschneiden, um Bohrziele zu definieren und zu priorisieren.

Abbildung 1: Karte der zusammengesetzten Bodenanomaliewerte

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf weitere geplante Explorationsarbeiten auf seinen Mineralkonzessionsgebieten.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, das geplante Bohrprogramm wie beabsichtigt durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Explorationsarbeiten wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

