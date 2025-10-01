Wechsel im Aufsichtsrat der UMT AG - Tobias Wagner folgt auf Manfred Danner

München (IRW-Press/01.10.2025) - Herr Manfred Danner hat sein Mandat im Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Wirkung zum 30. September 2025 niedergelegt. Die Gesellschaft dankt Herrn Danner für sein Engagement und seine wertvolle Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Mit Wirkung zum 01. Oktober 2025 wurde Herr Tobias Wagner als neues Mitglied in den Aufsichtsrat berufen. Das Amtsgericht München (Registergericht) hat dem Antrag des Vorstands gemäß § 104 AktG entsprochen und Herrn Wagner durch Beschluss vom 25. September 2025 zum Mitglied des Aufsichtsrats der UMT AG bestellt. Die gerichtliche Bestellung gilt bis zur nächsten Hauptversammlung, in der der Aufsichtsrat neu gewählt wird.

Herr Wagner ist ein erfahrener Manager und Private-Banking-Experte mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden sowie in der strategischen Unternehmensberatung. Von 2006 bis 2016 war er als Department Head Northern Europe bei der Credit Suisse in Zürich tätig. Anschließend gehörte er bis 2021 dem Executive Committee der Société Générale SA an. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Unternehmensführung und Strategieentwicklung in komplexen Marktumfeldern sowie in der ganzheitlichen Betreuung von Kunden über das gesamte Family-Office-Spektrum hinweg. Seit 2021 ist Tobias Wagner Managing Partner der unabhängigen Vermögensverwalterin ULIT Capital AG (ehemals Calliopa Capital AG).

Die UMT AG freut sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Wagner und wünscht ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg.

Über UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Die börsennotierte Gesellschaft ist mit ihrer innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Aussender: UMT United Mobility Technology AG

Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 89 20 500 680

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

