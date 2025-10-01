Uranbedarf wächst weiter

Schätzungen gehen in den nächsten fünf Jahren von einem um 30 Prozent höheren Uranbedarf aus.

Seit 2020 nimmt das Interesse an der Kernenergie weltweit zu. Höhere Uranpreise und eine wachsende Nachfrage haben auch die Explorations- und Minenerschließungsaktivitäten angeschoben. Und das ist auch nötig, denn die Zahl der Kernkraftwerke steigt an. Allgemein wird spätestens ab 2030 mit Engpässen bei der Uranversorgung gerechnet. Von der Entdeckung einer neuen Uranressource bis zum Produktionsbeginn vergehen meist zehn bis 20 Jahre, eine lange Zeit also. Um dem wachsenden Energiebedarf gerecht zu werden, setzen viele auf die kleinen modularen Reaktoren (SMRs), deren Bauzeit geringer als bei den herkömmlichen großen Atomkraftwerken ist. Noch fehlt es jedoch an den für die SMRs meist nötigen HALAU-Lieferketten.

Ohne Uran und Atomenergie können jedenfalls die wachsenden Bereiche Rechenzentren, künstliche Intelligenz, Halbleiterfertigung und weitere energieintensive Technologien nicht ausreichend mit Energie versorgt werden. Ein Land, das auf die neuen kleinen modularen Reaktoren setzt, ist beispielsweise Schweden. Seit Jahrzehnten will das Land die Atomkraft ausbauen. Fünf bis sechs SMRs sind geplant, nachdem seit rund 50 Jahren keine Kernkraftwerke mehr in Schweden gebaut wurden. Denn 1980 ist Schweden aus der Atomenergie ausgestiegen. Uran ist neben der Hauptanwendung in Kernkraftwerken in verschiedenen industriellen und technischen Bereichen in Verwendung, so etwa in Forschungsreaktoren oder in der Medizin. Auch in Militärfahrzeugen und in panzerbrechender Munition wird Uran eingesetzt, ebenso in Flugzeugen und Raketen.

Da der Uranbedarf weiter wächst, schneller als das Angebot, sollten Anleger, die auf Uranunternehmen setzen, auf das richtige Pferd setzen.

Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalt... - glänzt als einziges Royalty-Unternehmen am Uranmarkt. Anleger erhalten so eine einzigartige Diversifizierung im Uransektor mit einem Investment in Uranium Royalty.

Uranium Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy... - besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

