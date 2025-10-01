Antizyklisches Investieren bei ABW - Erweiterung des Maschinenparks

ABW investiert antizyklisch: 3 neue CNC-Langdrehautomaten sichern Wachstum & Kapazität für die steigende Nachfrage in 2025.

In der ersten Jahreshälfte 2025 war für den oberösterreichischen Drehteilehersteller ABW DREHTEILE bereits eine gesamtwirtschaftliche Erholung spürbar.

Derzeit geht man aufgrund der steigenden Auftragslage von einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2025 von 15 % aus.

Um auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung gerüstet zu sein, wurde bereits im 2. Quartal antizyklisch in 3 neue Citizen CNC-Langdrehautomaten unterschiedlicher Größen investiert, welche seit einigen Tagen frische Drehteile produzieren.

Auch wurden neue Mitarbeiter wie auch Lehrlinge aufgenommen.

Als eine der führenden Drehereien fertigt ABW Automatendrehteile und CNC Drehteile aus verschiedensten Werkstoffen. Diese Präzisionsdrehteile finden Sie beispielsweise in der Elektroinfrastruktur, Automobil-, Elektro-, Schmuck- und Sportartikelindustrie.

Zu den namhaften Kunden zählen ABB, Bosch, BWT, Colop, Fischer Sports, KTM, Rosenbauer, Stihl, Voestalpine, Windhager u.v.m.

Ob beim Kaffeegenuss, in der Dusche, ob im Auto, Zug oder auch im Flugzeug, Drehteile von ABW begleiten Sie im Alltag!

Aufgrund des großen Maschinenparks mit über 80 Kurvendrehautomaten und CNC-Drehmaschinen besteht die Möglichkeit und Kapazität, für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!

Wir erzeugen Drehteile von 2 - 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück.

Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!

Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.

Ihre Drehteile könnten auch dabei sein!

