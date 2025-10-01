Schmackhafte vegetarische Gerichte

Es ist kein Geheimnis, dass Kummers gerne gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Das ist schon Familientradition. Zusammen macht es schließlich viel mehr Spaß.

So auch in diesem Werk. Freuen Sie sich auf schmackhafte und abwechslungsreiche vegetarische Rezepte, die es verdient haben, nachgekocht zu werden. Sie wissen ja, vegetarisches Essen ist keineswegs langweilig.

Die vegetarische Küche ist vielfältig, schmackhaft, ausgewogen, bunt, gesund und bringt Abwechslung auf den Speiseplan. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, werden die Rezepte von Reimen und Geschichten begleitet.

Worauf warten Sie also noch? An die Töpfe und los!

Kummers wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

Zum Buch geht e hier:

https://www.bod.de/buchshop/kummers-vegetarische-koestlichkeiten-einfach...

Produktinformation:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (26. September 2022)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 112 Seiten

ISBN-10: 3756206912

ISBN-13: 978-3756206919

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Salat: Gurken-Zwiebel-Carpaccio, Kohlrabi-Salat, Staudensellerie-Salat, Eier-Salat, Mandarinen-Reis-Salat, Möhren-Zucchini-Salat

Suppen und Eintöpfe: Gemüse-Nudelsuppe, Kartoffelsuppe, Käsesuppe, Süßkartoffel-Linsen-Eintopf, Steckrüben-Kartoffel-Eintopf, Papaya-Zucchini-Eintopf, Kürbis-Kartoffel-Eintopf, Linsen-Eintopf, Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf, Bohnen-Eintopf

Gemüse: Möhrenplätzchen, Gemüseomelette, Kartoffel-Paprika-Gulasch, Weißkohlröllchen, Fenchel-Apfel-Curry Gemüse-Frischkäse-Ragout, Kichererbsen-Gemüse-Curry, Möhren-Pistazien-Couscous

Nudeln: Nudelpastete, Mie-Nudeln in Kokosmilch, Spaghetti in Ricotta-Sahnesoße, Nudeln mit Gemüse und Feta ,Nudel-Pfanne, Nudelrollen

Ofengerichte: Blumenkohl mit Haube, Lauch-Eier-Auflauf, Rosenkohl-Gehacktes Auflauf, Gemüse-Ei-Auflauf, Gemüse-Frischkäse-Auflauf, Schupfnudelauflauf, Zucchini-Möhren-Auflauf

Quer Beet: Würstchengulasch, Kartoffeln mit Radieschen-Kräuterquark, Brokkoli-Knödel, Kartoffelkuchen, Auberginen-Pizza, Herzhafte Muffins

Pfannengerichte: Zuckerschoten-Pfanne, Champignon-Tomaten-Pfanne, Zucchinipfanne süß sauer, Möhrenpfanne, Blumenkohl-Walnuss-Pfanne, Champignonpfanne mit Polentawürfel, Romanesco-Reis-Pfanne, Ananas-Reispfanne, Chinakohl-Rosinen-Pfanne

Tofu: Tofu-Apfel-Pfanne, Fruchtiges Tofu, Tofu-Champion-Ragout, Tofu in Senfsoße, Tofu-Hirse-Topf, Tofu-Kokos-Curry

Dessert im Glas: Preiselbeer-Vanillejoghurt-Dessert im Glas, Apfelmus-Pflaumenquark-Dessert im Glas, Mandarinen-Quark-Dessert im Glas, Cheesecake-Dessert im Glas, Apfel-Birnen-Quark-Dessert im Glas, Erdbeer-Quark-Dessert im Glas, Himbeer-Mascarpone-Dessert im Glas, Amarettini-Birnen-Dessert im Glas

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Mehr Infos unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/