60. Geburtstag feiern mit Oldies-Experte King Eddy - Exklusives Premium-Entertainment von Eddy Events

Stilvoll feiern mit King Eddy: Oldies & Rock'n'Roll zum 60. Geburtstag. Premium-Entertainment von Eddy Events für Gala, Party oder Zuhause.

Exklusiv feiern: King Eddy bringt Oldies, Rock'n'Roll & Premium-Shows zum 60. Geburtstag. Eddy Events liefert Entertainment für jeden Anlass. Radevormwald, September 2025 - Ein 60. Geburtstag ist ein einzigartiger Meilenstein. Anspruchsvolle Gastgeber, die ihre Gäste stilvoll überraschen möchten, setzen auf Premium-Live-Entertainment von King Eddy, Deutschlands Oldies-Experten Nr. 1. Als charismatischer Sänger und Entertainer macht er aus jeder Geburtstagsfeier ein exklusives Erlebnis.

Bekannt aus SAT.1 ("All Together Now"), der BILD-Zeitung und WDR steht King Eddy für hochwertige Shows, die Eleganz, Nostalgie und Emotion vereinen. Mit Klassikern von Elvis Presley, Frank Sinatra, Bill Haley, Neil Diamond oder Barry Manilow bringt er den unverwechselbaren Sound der 50er bis 70er Jahre zurück - perfekt für Gastgeber, die Wert auf Klasse und Exklusivität legen.

Premium-Shows für den 60. Geburtstag

Über Eddy Events stehen verschiedene Showprogramme zur Wahl, die individuell kombiniert werden können:

* Golden Oldies Party - All-Time-Classics für jedes Event

* Mr. Rock'n'Roll - energiegeladene 50s & 60s Show

* Elvis Alive Show - authentisches Elvis-Tribute

* Mr. Vegas - The Sound of Las Vegas - Hommage an Sinatra, Elvis, Tom Jones, Neil Diamond & mehr

* Kultschlager Hitparade - die größten deutschen Schlager zum Mitsingen

* Big Blue - The Blues Brothers™ Tribute Show - Partystimmung pur mit Soul, Funk & Comedy

* Arizona Bros - Country-Duo mit Westernfeeling

* Mr. Christmas - festliches Entertainment für die Winterzeit

Damit bietet Eddy Events maßgeschneiderte Live-Konzepte für exklusive Geburtstagsfeiern - von der edlen Dinner-Gala bis zur ausgelassenen Tanznacht.

Flexibel in jedem Spielort - vom Garten bis zur Gala

Ob edle Eventlocation, elegantes Lieblings-Restaurant, stilvolle Gartenparty oder sogar in den eigenen vier Wänden - King Eddy ist für jede Situation vorbereitet. Mit flexibler Technik und variablen Showformaten verwandelt er jeden Ort in eine Bühne, die Gäste begeistert.

Auf Wunsch können auch Bühnen-Dekoration, Licht- und Tontechnik direkt über Eddy Events gebucht werden. So entsteht ein rundum stimmiges Erlebnis - von der ersten Showeinlage bis zum letzten Applaus. Gastgeber müssen sich um nichts kümmern, denn Eddy Events liefert Entertainment und Atmosphäre aus einer Hand.

Entertainment für Gäste mit gehobenem Anspruch

Gerade zum 60. Geburtstag möchten viele Gastgeber ein Zeichen setzen: nicht "irgendein Alleinunterhalter", sondern Premium-Entertainment mit internationalem Flair. King Eddy verbindet nostalgische Erinnerungen mit moderner Eleganz und schafft damit Momente, die lange in Erinnerung bleiben.

Referenzen und Exklusivität

King Eddy und seine Showacts traten bereits für Daimler, Mercedes Austria, IKEA sowie in Top-Locations wie dem Capital Club Berlin, dem P1 Club München oder bei der Documenta Kassel auf. Diese Referenzen garantieren: Eddy Events steht für Qualität, Professionalität und Exklusivität.

Über Eddy Events

Eddy Events ist die Premium-Agentur für Live-Shows und Tribute-Entertainment in Deutschland. Ob Firmenfeier, Gala, Jubiläum oder 60. Geburtstag - das Portfolio umfasst eine breite Auswahl exklusiver Showprogramme, die stets individuell auf die Wünsche des Gastgebers zugeschnitten werden.

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen - nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue - The Blues Brothers™ Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock'n'Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock'n'Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue - The Blues Brothers™ Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie "Everybody Needs Somebody to Love", "Soul Man" oder "Think", kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen - professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

