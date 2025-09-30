U.S. Polo Assn. präsentiert mit der globalen Kollektion für Herbst/Winter 2025 in Denver (Colorado) gehobene Americana-Mode

Der Launch der vom Polosport inspirierten Marke für die neue Saison umfasst eine Kollektion zum 135-jährigen Jubiläum

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 30. September 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), stellt ihre ikonische, vom Polosport inspirierte globale Kollektion für Herbst/Winter 2025 vor. Die Kollektion dieser Saison fängt den klassischen Americana-Stil und das sportliche Erbe der Marke perfekt ein, präsentiert vor dem Hintergrund der energiegeladenen Atmosphäre von Denver (Colorado) - einer Stadt, die für ihre dynamische Mischung aus Großstadtkultur und wilder natürlicher Schönheit bekannt ist.

Die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn.

Vom Herzen der Innenstadt Denvers bis zu den idyllischen Weiten von Aspen Ranch - diese malerischen Landschaften bieten die perfekte Kulisse für die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn. Die saisonale Kampagne steht ganz im Zeichen des vom College-Leben inspirierten Back to School-Themas und verleiht der tiefen Verwurzelung der Marke in Sport, Lifestyle und Mode Ausdruck. Beim globalen Fotoshooting wurden auch die professionellen Polospieler Chloe Carabasi und Jake Klentner als Models abgelichtet, was die authentische Verbindung der Marke zum Polosport noch weiter unterstreicht.

Die diesjährige Herbst-/Winterkollektion erweckt unsere globale Marke mit klassischem, sportlichem und hochwertigem Stil zum Leben, und zwar an einem Ort, der der jugendlichen, pulsierenden Energie unserer Kunden Rechnung trägt, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Jede Kollektion von U.S. Polo Assn. ist eine zeitlose Hommage an Sport und Stil, und diese Saison wird durch den einzigartigen Charakter von Denver (Colorado) unterstrichen.

Die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn. - fotografiert vor der majestätischen Kulisse der Rocky Mountains - bietet eine reichhaltige saisonale Farbpalette im Zeichen der Americana und mit einem kühnen, frischen Herbst-Twist sowie eisigen Tönen für die Feiertage, die perfekt für die kühleren Monate sind. Im Zentrum der Kollektion stehen Texturen, die sich perfekt kombinieren lassen, durchdachte Silhouetten und zeitlose Basics, die einen nahtlosen Übergang vom Klassenzimmer zu den Feiertagen schaffen - und das alles mit Komfort und Stil. Höhepunkte der Kollektion sind die ikonischen Poloshirts von U.S. Polo Assn., robuste Jeansbekleidung, Strickpullover, Flanellhemden und vom Collegesport inspirierte Oberbekleidung, alles in bequemen Lagen - perfekt für die Feiertage oder auch als Geschenk für die ganze Familie.

Diese Kollektion bietet eine vielseitige Garderobe mit eleganten und dennoch praktischen Kleidungsstücken, die gehobene Alltagskleidung mit der traditionsbewussten College-Sensibilität von U.S. Polo Assn. verbinden, so Jessica Ramesberger, VP of Merchandising and Design bei USPA Global. Ob für den Schulanfang, einen Wochenendausflug oder eine Weihnachtsfeier - die globale Kollektion von U.S. Polo Assn. für Herbst/Winter 2025 bietet für jeden etwas Stilvolles, Bequemes und Erschwingliches.

Im Rahmen ihrer umfassenden Nachhaltigkeitsinitiative USPA Life hat die Marke USPA Life-Produkte in die gesamte globale Herbst-/Winterkollektion 2025 integriert. Mit bevorzugten Stoffen wie Bio-Baumwolle, die in der gesamten Kollektion zu finden sind, verpflichtet sich U.S. Polo Assn. zu kontinuierlicher Verbesserung, um einen positiven Einfluss auf den Menschen, Produkte und den Planeten zu gewährleisten und so eine bessere Zukunft für die nächste Generation zu gestalten. USPA Life treibt den Wandel im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung voran und trägt damit dem Engagement von U.S. Polo Assn. für echte Veränderungen Rechnung.

135-jährige Jubiläumskollektion: Herbst-/Winterausgabe

U.S. Polo Assn. setzt seine Feierlichkeiten zum 135-jährigen Jubiläum mit ausgewählten Kleidungsstücken im Rahmen der globalen Herbst-/Winterkollektion 2025 fort, die das Erbe der Marke im Polosport und ihre Wurzeln, die bis in das Jahr 1890 zurückreichen, würdigen. Diese besondere Kapselkollektion, die sich durch raffinierte Details und die für die Marke typischen roten, weißen und blauen Streifen auszeichnet, ruft 135 Jahre sportliche Inspiration und zeitlose Mode ins Gedächtnis.

Die Energie und der Charakter von Denver spiegeln den Geist der globalen Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn. wider. Von urbanem Streetstyle bis hin zu rustikalen Reitsportkulissen - dieses globale Fotoshooting fängt den vielfältigen und dynamischen Lebensstil ein, den unsere Marke feiert, so Stefanie Coroalles, VP of Global Marketing bei USPA Global. Die Fotos der saisonalen Kollektion erzählen eine Geschichte von Wandel, Tradition und Zusammengehörigkeit - alles, was Herbst und Winter ausmacht.

Die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 ist ab sofort in den Geschäften von U.S. Polo Assn. und weltweit online unter uspoloassnglobal.com erhältlich.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, einen weltweit führenden Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

