Cartier beginnt mit metallurgischen Testarbeiten auf Cadillac

Val-dOr, Quebec, 30. September 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, bekannt zu geben, dass Soutex, ein auf Mineralaufbereitung und Metallurgie spezialisiertes Unternehmen, mit der Durchführung des ersten fortgeschrittenen und umfassenden metallurgischen Probenahme- und Testprogramms für den Hauptsektor seines Projekts Cadillac beauftragt wurde.

Hauptziele des Programms

- Ermittlung der erwarteten Goldgewinnungsraten und Verbesserung der historischen Ergebnisse der Lagerstätte Chimo.

- Erstellung erster metallurgischer Gewinnungsdaten für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die bisher keine Daten vorliegen.

- Unterstützung der Entwicklung eines integrierten Verfahrensablaufplans.

- Bereitstellung wichtiger Daten für zukünftige Vergleichsstudien zur Steuerung der Projektentwicklung.

Das metallurgische Programm stellt einen wichtigen Meilenstein zur Risikominderung dar, um die Entwicklung des Projekts Cadillac voranzutreiben. Durch das Verständnis, wie das mineralisierte Material auf konventionelle Aufbereitungsmethoden reagiert, können wir den effizientesten und kostengünstigsten Verfahrensablaufplan definieren. Dies hat das Potenzial, sowohl die Kapital- als auch die Betriebskosten erheblich zu senken und gleichzeitig unsere Umweltbilanz zu verbessern. Die gewonnenen Daten werden direkt zur Optimierung der Projektentwicklung beitragen und unsere Wirtschaftsmodelle verbessern. Kurz gesagt, diese Testergebnisse werden die technische Grundlage des Projekts stärken und dazu beitragen, einen höheren Shareholder-Value zu erzielen. - Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

Nach dem kürzlich erfolgten Start der grundlegenden Umweltstudien freuen wir uns, das Projekt Cadillac mit dem Beginn unseres ersten modernen metallurgischen Testprogramms voranzutreiben. Da die historischen Daten mittlerweile fast 30 Jahre alt sind, war es für Cartier unerlässlich, aktuelle, qualitativ hochwertige Daten zu generieren, die den aktuellen Standards entsprechen. Dieses umfassende Programm wird das mineralisierte Material und das Goldgewinnungspotenzial charakterisieren und den optimalen Mahlgrad validieren (wichtige Inputs für zukünftige technische und wirtschaftliche Studien). In Kombination mit unserem laufenden 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramm versetzen uns diese Initiativen in die Lage, den vollen Wert des Projekts Cadillac zu erschließen. - Ronan Déroff, Vice President Exploration von Cartier.

Historische Gewinnungsraten (Quelle: MRNF DV 85-05 bis DV 97-01 + interne Unternehmensberichte)

Das mineralisierte Material aus der Chimo-Mine (Chimo-Lagerstätte) wurde von drei verschiedenen Produzenten aufbereitet: Chimo Gold Mines (1966-67), Louvem (1984-1989) und Cambior (1989-1997). Der Verfahrensablaufplan konzentrierte sich auf die Gravitationstrennung, die Flotation und die Zyanidierung des Flotationskonzentrats. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass von 1966 bis 1997 etwa 2,4 Millionen Tonnen mineralisiertes Material aufbereitet wurden. Während des 15-jährigen Produktionszeitraums lag die historische durchschnittliche Gewinnungsrate bei 90,6 % des enthaltenen Goldes. Diese Zahlen scheinen die Lagerstätte zu unterschätzen und sollten verbessert werden können, da die ersten beiden Betreiber der Chimo-Mine (Chimo Gold Mines und Louvem) gute Gewinnungsergebnisse von rund 94 % erzielten, während die letzte Produktionsperiode von Cambior einen deutlichen Rückgang der Gewinnungsrate auf nur 89 % des enthaltenen Goldes verzeichnete.

Für die anderen Lagerstätten des Hauptsektors wie East Chimo und West Nordeau liegen keine metallurgischen Informationen vor.

Methodik des metallurgischen Testprogramms

Um die Programmziele zu erreichen, werden die Tests an halbierten Bohrkernen mit NQ-Durchmesser durchgeführt, die räumlich so ausgewählt wurden, dass sie sowohl für die Art der Mineralisierung als auch für den durchschnittlichen Gehalt der Ressource repräsentativ sind. Insgesamt werden 6 Mischproben mit einem Gewicht von 300 kg aus den drei Lagerstätten (Chimo, East Chimo und West Nordeau) hergestellt, darunter zwei 50-kg-Mischproben für jede Lagerstätte. Die Geologen von Cartier werden die Mischproben zusammenstellen.

Alle Mischproben der drei Lagerstätten werden Zyanidierungstests bei drei verschiedenen Mahlgraden unterzogen. Nach diesen Tests wird eine gravimetrische Konzentrationsabtrennung gefolgt von einem Zyanidneutralisierungstest an den Rückständen aus der gravimetrischen Abtrennung mit der Mahlgröße durchgeführt, die die besten Ergebnisse zeigt. Zusätzlich zum metallurgischen Programm werden auch Zerkleinerungstests sowie chemische und mineralogische Charakterisierungen durchgeführt, um die Mahlbarkeit des mineralisierten Materials zu bestimmen und sein Verhalten im Prozess vorherzusagen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über Soutex

Soutex ist ein Beratungsunternehmen im Bereich Mineralverarbeitung und Metallurgie, das spezialisierte Dienstleistungen anbietet, von den ersten Entwicklungsphasen auf dem Papier bis hin zum täglichen Betrieb der Aufbereitungsanlage. Ihre Entwürfe basieren auf ihrer soliden Erfahrung in der Unterstützung des Anlagenbetriebs. Diese Unterstützung basiert auf ihrem Wissen über die grundlegenden Prinzipien der Erzverarbeitung und ihrer betrieblichen Erfahrung. Soutex wurde im Jahr 2000 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Kanada (Quebec und Longueuil) und Deutschland (München). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 40 Metallurgen, Verfahrenstechniker und Techniker und ist damit eine der größten Spezialistengruppen in diesem Bereich in Kanada. Die Dienstleistungen werden Kunden in ganz Kanada und im Ausland (Westafrika, Vereinigte Staaten, Finnland, Neukaledonien, Suriname und Madagaskar) angeboten.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Cadillac Fault erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) belegte unter Verwendung eines Goldpreises von 1.750 US$ pro Unze die Wirtschaftlichkeit eines 2-km-Teilabschnitts - verglichen mit den gesamten 15 km, die Gegenstand des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms sein werden - und ergab eine durchschnittliche Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr für eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die angedeuteten Ressourcen werden auf 720.000 Unzen (7,1 Millionen Tonnen mit 3,1 g/t Au) geschätzt, die vermuteten Ressourcen auf 1.633.000 Unzen (18,5 Millionen Tonnen mit 2,8 g/t Au). Bitte konsultieren Sie den NI 43-101-konformen Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions mit Gültigkeit zum 29. Mai 2023.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und sämtliche Mittel für die Durchführung eines Programms, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

