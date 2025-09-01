Fit für die Arbeitswelt 2025: „WorkSmart“ von l.i.d. vermittelt digitale Future Skills

Praxisnah lernen, Zukunft gestalten – mit dem Programm „WorkSmart“

Junge Talente und Auszubildende stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen: digitale Tools, Selbstorganisation, Zusammenarbeit in multikulturellen Teams und die sichere Anwendung des digitalen Arbeitshandwerkszeugs wie Word, Excel und Präsentationssoftware. Mit dem Programm „WorkSmart“ bietet l.i.d. (Learn. Interact. Digital.) eine Weiterbildung, die gezielt auf diese Anforderungen vorbereitet.

Praxisbezug und Interaktivität als Erfolgsfaktor

Der Kurs vermittelt Future Skills wie:

Technologie- und Medienkompetenz

Zeitmanagement

berufliche Kommunikation

gesunde Work-Life-Balance

Umgang mit digitalem Arbeitshandwerkszeug (Word, Excel, Präsentationen)

Besonderer Wert wird auf das Training des digitalen Arbeitshandwerkszeugs gelegt – Grundlagen, die in jedem Beruf unverzichtbar sind. Dabei erleben die Teilnehmenden praxisnahe Szenarien, interaktive Übungen und Reflexionsphasen, die den Transfer in den Berufsalltag sichern.

Individuelle Betreuung und moderne Lernformate

„WorkSmart“ kombiniert Live-Unterricht, Selbstlernphasen und persönliche Begleitung. Diese Mischung ermöglicht Flexibilität und gleichzeitig eine enge Betreuung. Kleine Gruppen sorgen für aktiven Austausch, Motivation und Networking.

Qualität mit internationalem Standard

Als akkreditierter Bildungsanbieter nach dem internationalen Cognia-Standard steht l.i.d. für geprüfte Qualität in der digitalen Erwachsenenbildung. Interaktivität, Reflexion und kontinuierliches Feedback stellen sicher, dass Lernen nachhaltig wirkt.

Investition in die Zukunft

Wer seine berufliche Zukunft aktiv gestalten möchte, findet in „WorkSmart“ eine praxisnahe und inspirierende Möglichkeit, die eigenen Kompetenzen auszubauen. Der Kurs richtet sich an Auszubildende, Nachwuchsführungskräfte und junge Talente, die fit für die Arbeitswelt von morgen werden wollen.

Mehr Informationen:

www.learn-interact.digital

Unternehmensinfos:

l.i.d. – learn. interact. digital. bietet praxisnahe digitale Weiterbildung für Führungskräfte, Teams und Nachwuchskräfte. Die Lernformate sind interaktiv, flexibel und nach dem internationalen Cognia-Standard akkreditiert.

Leseranfragen:

info@learn-interact.digital

Pressekontakt:

Tobias Hombach

l.i.d. – learn. interact. digital.

Telefon: +49 (0) 175 8435 518

E-Mail: info@learn-interact.digital