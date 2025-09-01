Isabellenhütte Heusler eröffnet erstes Werk in China – Fokus auf Kundennähe, Innovation und Nachhaltigkeit.

Neues Werk in Jintan (Changzhou) stärkt Kundennähe und nachhaltige Produktion.

Jintan (Changzhou), September 2025 – Mit dem neuen Werk in Jintan (Changzhou) setzt die Isabellenhütte einen wichtigen Meilenstein für ihre globale Wachstumsstrategie und stärkt ihre Präsenz im größten Elektronik- und Industriemarkt der Welt.

Zur feierlichen Eröffnung dieses bedeutenden Meilensteins in der Unternehmensgeschichte begrüßte die Isabellenhütte zahlreiche Gäste, darunter Vertreter von Kunden, Lieferanten, Dienstleistern, Behörden sowie der lokalen Politik. Auch Dr. Gero Heusler, Mitglied des Beirats, sowie die Geschäftsführung – vertreten durch Thilo Gleisberg (CTO) und Dr. Felix Heusler (CFO) – begleiteten die Veranstaltung und unterstrichen die strategische Bedeutung des neuen Standorts für die internationale Ausrichtung des Unternehmens.

Mit einer Investition von ca. 18 Mio. Euro und mehr als 7.000 m² hochmoderner Fertigungsfläche auf drei Ebenen baut das Familienunternehmen seine Präsenz im wichtigsten Industrie- und Elektronikmarkt der Welt konsequent aus. Das Werk strebt die LEED-Silber-Zertifizierung an und wird zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben.

„Die Eröffnung in Jintan ist mehr als ein Produktionsstart – sie ist ein Innovationsimpuls für die Region. Das Werk bringt uns näher an unsere Kunden in Elektromobilität, Industrie und Energie. Lokale Nähe kombiniert mit globaler Expertise ist der Schlüssel für maßgeschneiderte Lösungen und stabile Lieferketten“, sagt T. Gleisberg.

Die Isabellenhütte ist seit 1482 für Präzision und Qualität bekannt – heute als globaler Technologieführer für Präzisions- und Leistungswiderstände, Strommesssysteme und hochwertige Legierungen. Die Komponenten des Unternehmens sichern in Millionen Fahrzeugen weltweit Leistung und Sicherheit – vom klassischen Antrieb bis zur E-Mobilität.

Das Werk setzt von Beginn an auf effiziente, ressourcenschonende Prozesse und den Aufbau lokaler Kompetenz. In der Bauphase wurden über 150 lokale Arbeitsplätze geschaffen. Im Regelbetrieb entstehen über 100 qualifizierte Stellen; die ersten 25 Mitarbeitenden haben bereits begonnen. Geplant ist zudem die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Region.

„Als Familienunternehmen in achter Generation denken wir in Jahrzehnten, nicht in Quartalen. Wir wollen Strukturen schaffen, auf denen kommende Generationen aufbauen können – in Deutschland, in China und weltweit. Gleichzeitig freuen wir uns, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in Jintan willkommen zu heißen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.“ – Dr. Felix Heusler, CFO.

