Gold auf Kurs beste Monatsperformance seit 14 Jahren

Goldpreis auf Rekordjagd: Mit Rückenwind von Unsicherheit, Zinssenkungen und drohendem US-Shutdown steht das Edelmetall vor seiner besten Monatsbilanz seit 14 Jahren.

Der Goldpreis stieg am Dienstagmorgen leicht an und erreichte zwischenzeitlich erneut ein Rekordhoch. Das Edelmetall findet weiterhin starke Unterstützung angesichts der erhöhten geopolitischen Spannungen und der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit, die seine Attraktivität als sicherer Hafen erhöhen.

Auch die zunehmend zurückhaltenden Erwartungen an die US-Notenbank tragen zu diesem Anstieg bei, der Gold auf Kurs für seine beste Monatsperformance seit 14 Jahren bringt. Da die Märkte zwei weitere Zinssenkungen vor Jahresende und eine weitere Lockerung im Jahr 2026 einpreisen, hat der US-Dollar gegenüber seinen Pendants an Wert verloren, was den Goldpreis stark stützt.

Drohender Shutdown der US-Regierung treibt Gold weiter an

Hinzu kommt die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer Schließung der US-Regierung Anfang Oktober, da Demokraten und Republikaner sich schwer tun, eine parteiübergreifende Einigung über die Freigabe der Bundesmittel zu erzielen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Dienstes in der größten Volkswirtschaft der Welt erforderlich sind. Ein solches Szenario würde zusätzliche Unsicherheit mit sich bringen und Investoren dazu veranlassen, ihr Engagement in sicheren Anlagen zu erhöhen - was Raum für weitere Kursgewinne bei Gold schaffen würde.

Ricardo Evangelista - Senior Analyst, ActivTrades

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

